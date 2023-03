Retraites : l'intersyndicale appelle à une 10ème journée de mobilisation le 28 mars

Les syndicats dénoncent l'"entêtement incompréhensible" d'Emmanuel Macron. La grève des éboueurs à Paris est reconduite jusqu'à lundi, et des perturbations sont prévues dans les transports aériens.

(Boursier.com) — A l'issue de la 9ème journée de mobilisation au niveau national depuis le début des manifestations, mais aussi la première depuis l'adoption de la loi constitutionnelle du 49.3 dans le cadre de la réforme des retraites, l'intersyndicale a appelé jeudi soir à une nouvelle journée de grève et de manifestations le mardi 28 mars.

Les syndicats dénoncent l'"entêtement incompréhensible" d'Emmanuel Macron, qui a insisté pour que le texte suive son "chemin démocratique". "Le puissant rejet social de ce projet est légitime et son expression doit se poursuivre", a de son côté affirmé Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT, lors d'une conférence de presse.

Alors que "le gouvernement comptait sur l'essoufflement du mouvement après (l'adoption du projet de loi sans vote grâce à l'article) 49.3 (de la Constitution) et l'intervention du président de la République", le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, s'est félicité, au départ du cortège parisien jeudi, d'un "très haut de niveau de mobilisation", citant les informations qui lui remontaient à ce moment-là.

Emmanuel Macron "met le feu au pays"

La prise de parole du chef de l'Etat a "augmenté la colère", a également estimé le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, sur 'BFMTV'. "C'est lui qui met le feu au pays", a accusé la secrétaire confédérale de la CGT, Céline Verzeletti, sur 'France Inter'. Si les précédentes grandes manifestations syndicales s'étaient largement déroulées dans le calme, des violences ont cette fois très vite éclaté en tête de cortège entre la police et des protestataires très remontés et généralement plus jeunes que jusqu'à présent.

Dans les rues de la capitale jonchées de détritus, qui s'accumulent en raison de la grève des éboueurs, des petits groupes ont incendié des poubelles ou encore attaqué un restaurant McDonald's, comme le montrent des images retransmises à la télévision et des journalistes de 'Reuters' sur place.

Des heurts ont également été signalés dans d'autres villes, comme Rennes, Nantes, Bordeaux, Lorient, où des feux de poubelles devant la sous-préfecture et le commissariat ont suscité la condamnation du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ou encore Rouen, où un manifestant a eu le pouce arraché, d'après 'BFMTV'.

Des perturbations prévues dans les prochains jours

La CGT a revendiqué 3,5 millions de manifestants en France pour la 9ème journée de grève et de manifestations contre la réforme des retraites, le ministère de l'Intérieur a annoncé plus de 1 millions de manifestants, dont 119.000 à Paris.

Les taux de grévistes sont restés élevés. Jeudi matin, TotalEnergies a fait état de 37% de grévistes dans ses raffineries et dépôts, Engie de 27% et EDF de 25,3%. Dans la fonction publique d'Etat, le taux s'élevait à 15,5% à la mi-journée, alors que celui de l'Education nationale était de 23% dans le primaire et 19% dans le secondaire, selon les ministères concernés, le SNES-FSU, syndicat majoritaire, revendiquant pour sa part 50% de grévistes dans les collèges et lycées.

Des perturbations sont déjà prévues dans les prochains jours. Les éboueurs parisiens ont reconduit leur grève jusqu'à lundi prochain et la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols à Paris-Orly, Marseille, Bordeaux et Lyon ce vendredi et samedi. La RATP a annoncé un trafic normal des métros à Paris ce vendredi, mais une légère perturbation pour certains RER.