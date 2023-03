Retraites : des grévistes coupent le courant du Stade de France, les actions continuent !

L'alimentation électrique dans le quartier du chantier du village olympique en Seine-Saint-Denis a également été coupée par des agents grévistes de l'énergie, qui protestent contre la réforme des retraites...

(Boursier.com) — Les grévistes coupent le courant de manière de plus en plus ciblée... Alors que la grève reconductible contre la réforme des retraites se poursuit, notamment dans les transports où le trafic est encore perturbé ce jeudi, les syndicats ont mis en place une stratégie avec des opérations ciblées. La CGT a fait savoir que l'électricité avait été coupée au Stade de France et au chantier du village olympique de Paris 2024, en Seine-Saint-Denis.

"Le but de cette opération est de montrer au gouvernement notre détermination parce qu'il continue à maintenir la réforme des retraites et la casse de notre régime spécial", a expliqué un syndicaliste à 'BFMTV'.

L'examen du texte a franchi une nouvelle étape au Sénat. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les sénateurs ont approuvé l'article 7 de la réforme des retraites qui prévoit le report de l'âge légal de départ de 62 ans à 64 ans, mesure-phare du projet de loi.

"Une journée de sobriété énergétique"

Ces coupures d'électricité ciblées se multiplient partout en France depuis mardi. Dans un tract, la Fédération nationale des mines et de l'énergie (FNME-CGT), qui appelle à "une semaine noire dans l'énergie jusqu'à la victoire, a prévenu que ce jeudi sera "une journée de sobriété énergétique" pour des lieux ciblés jugés "bâtiment non-essentiels".

"Au lendemain d'une nouvelle journée historique, des centaines d'actions ont été menées dans les secteurs du traitement des déchets, de la génération de chaleur mais aussi de la production, du stockage, du transport, de la distribution, de la commercialisation du gaz et de l'électricité, en lien avec d'autres professions. Plus de 16.000 MW ainsi que le réseau gaz sont aux mains des grévistes", a indiqué le syndicat.

A l'issue du Conseil des ministres ce mercredi, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a assuré entendre "le message des manifestants". "En revanche, nous condamnons les tensions, les violences parfois qui ont pu émailler certaines manifestations hier, comme nous condamnons les coupures volontaires de courant", a-t-il ajouté...

Trafic toujours réduit dans les transports malgré une légère amélioration

Deux jours après une forte mobilisation nationale lors d'une sixième journée de manifestations et de grèves à l'appel de l'intersyndicale, les transports restent perturbés et les expéditions des raffineries interrompues. A l'appel notamment des syndicats lycéens et étudiants, de nouveaux rassemblements sont, par ailleurs, attendus dans la journée.

A la SNCF et à la RATP, touchées par un mouvement de grève reconductible, le trafic est toujours réduit malgré une légère amélioration. Dans les aéroports, le trafic est aussi encore limité, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) ayant exigé des compagnies aériennes qu'elles renoncent à 20% à 30% de leurs vols ce jeudi et vendredi...