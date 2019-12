Retraites : des avancées, mais toujours pas de sortie de crise...

Après deux jours de discussions avec les syndicats, Edouard Philippe a annoncé des "avancées" jeudi soir, mais la question de l'âge d'équilibre continue de crisper les syndicats. La CGT et FO appellent à une nouvelle journée d'action le 9 janvier.

(Boursier.com) — Malgré une volonté de dialogue et un climat décrit comme "constructif", la réunion multilatérale de jeudi après-midi entre les partenaires sociaux et le Premier ministre Edouard Philippe n'a pas permis de déboucher sur un compromis sur la réforme des retraites, qui doit créer un système universel à points.

Les discussions, menées mercredi et jeudi, vont désormais se poursuivre début janvier entre l'exécutif et les partenaires sociaux sur quatre points majeurs : la notion de pénibilité, la retraite minimale garantie (minimum contributif), la retraite progressive (transition vers la fin de carrière) et la notion d'âge d'équilibre qui est refusée par tous les syndicats, et inquiète aussi une majorité de Français.

La CGT et FO ont appelé jeudi soir à une nouvelle journée d'action nationale le 9 janvier, mais l'Unsa a pris acte des "avancées dans le secteur des transports, et a appelé "à une pause du mouvement à la SNCF" pour les fêtes.

Dans une conférence de presse, le Premier ministre a fait état jeudi soir "d'avancées" et a assuré qu'il y a "des marges de manoeuvre" sur l'âge d'équilibre, même s'il n'a pas donné de détails, ni reculé sur le principe même de l'instauration de cet âge pivot, prévu à 64 ans pour toucher une retraite à taux plein.

Des avancées pour les transports, une retraite progressive dans la fonction publique

Par ailleurs, il a réaffirmé que le gouvernement ne reviendrait pas sur la suppression des régimes spéciaux. Toutefois, le Premier ministre s'est dit favorable à "la progressivité de mise en oeuvre de la réforme et le respect des droits acquis" pour les agents SNCF. Pour la RATP, "des avancées importantes sont sur la table", a-t-il ajouté, évoquant aussi les industries électriques et gazières et les marins.

Pour les fonctionnaires, Edouard Philippe s'est dit favorable à la retraite progressive. Il a aussi annoncé un droit à la reconversion pour les salariés exerçant des métiers pénibles et sur les fins de carrières, sans plus de détails.

La CGT et FO appellent une nouvelle journée d'action le 9 janvier

En réaction, Laurent Berger, le président du syndicat réformiste CFDT a salué une volonté d'ouverture, tout en réaffirmant son désaccord persistant sur l'âge d'équilibre. Quant aux syndicats opposés au principe même de la réforme à points, la CGT et FO, ils ont appelé dès la sortie de la réunion à une nouvelle journée nationale d'action interprofessionnelle le 9 janvier prochain, la 4e depuis le 5 décembre.

Pour le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, qui réclame le retrait pur et simple de la réforme, "il n'y a pas eu beaucoup d'annonces si ce n'est qu'il faut qu'on se revoie" début janvier "et qu'on se précise des choses", notamment sur la pénibilité, a-t-il déclaré à la presse à Matignon. "C'est beaucoup de promesses, rien de concret, la seule chose de concret, c'est que le Premier ministre n'a pas entendu la rue et donc qu'il nous met devant nos responsabilités".

L'Unsa appelle à une "pause pour les vacances" à la SNCF

Pour Yves Veyrier, numéro un de FO qui comme la CGT réclame le retrait complet du projet, "on est dans une situation qui n'a pas bougé. Le Premier ministre essaye de nous prendre dans une forme de piège". "On nous propose des discussions très vite, mais avec une contrainte (...), le projet de loi est écrit", a-t-il indiqué. "C'est au gouvernement d'appuyer sur le bouton pause".

En revanche, Laurent Escure, le secrétaire général de l'Unsa, a appelé à "une pause pour les vacances" dans la grève illimitée à la SNCF. L'UNSA "a décidé de prendre acte des avancées" dans le secteur des transports, et appelle "à une pause du mouvement à la SNCF" pour les fêtes, a-t-il indiqué à sa sortie de la réunion à Matignon.

Vers un malus temporaire pour l'âge pivot ?

Pour sa part Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Medef, a souligné qu'au sujet de l'âge d'équilibre, Edouard Philippe a cité en exemple le système de bonus-malus mis en oeuvre par les régimes complémentaires Agirc Arrco depuis début 2019.

Or, ce régime complémentaire prévoit un malus temporaire (de 3 ans maximum) en cas de départ en retraite avant 64 ans, alors que le projet actuel du gouvernement prévoit pour la retraite de base un malus définitif sur toute la durée de la retraite.

Laurent Berger n'a pas relevé ce point précis, réaffirmant son désaccord sur le principe de l'âge d'équilibre. "Il y a un désaccord sur la temporalité qui consiste à dire qu'il y aura besoin urgemment de mesures punitives pour les travailleurs et un désaccord sur la méthode elle-même", a-t-il déclaré. "Si début janvier cet âge d'équilibre était toujours dans l'horizon, nous aurions des initiatives", a-t-il prévenu, précisant qu'il n'appelait pas à la journée d'action du 9 janvier.

"On a senti des ouvertures du Premier ministre, dans un climat constructif, mais on n'a pas senti de volonté de dire "on met ça de côté et on prend le temps d'en discuter", a encore indiqué à la presse le secrétaire général de la CFDT en sortant de Matignon. Mercredi, le même Laurent Berger estimait être "très très loin d'un accord.