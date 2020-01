Retraites : Bruno Le Maire appelle les syndicats à saisir "la main tendue par le gouvernement"

Le ministre français de l'Economie et des Finances a mis en garde vendredi contre une logique de "grève perpétuelle", alors que les discussions entre l'exécutif et les partenaires sociaux doivent reprendre le 7 janvier prochain.

(Boursier.com) — Au 30ème jour du mouvement social dans les transports contre le projet de réforme du système des retraites, le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire s'est exprimé ce vendredi sur l'avenir des négociations avec les représentants syndicaux, lors d'une rencontre avec des commerçants dans le centre de Paris.

Cette grève, qui "pèse sur le moral des Français et celui des salariés", doit "cesser le plus rapidement possible pour que chacun puisse retrouver une vie normale", selon le ministre cité par 'Le Figaro'.

Il a ainsi appelé les syndicats à "se saisir de la main tendue par le gouvernement", faisant notamment référence à la possibilité d'étaler les charges fiscales, en cas d'importantes difficultés.

Mise en garde contre une logique de "grève perpétuelle"

Le mouvement, qui a débuté 5 décembre 2019, a dépassé dans la durée les grandes grèves de 1995 - qui avaient poussé l'exécutif à renoncer à leur réforme des retraites - et la grève de 1986-1987 à la SNCF. Une nouvelle journée de mobilisation nationale est annoncée pour jeudi prochain.

"Ce qui compte aujourd'hui c'est ce qui va venir dans les semaines et les mois qui viennent", a affirmé Bruno Le Maire. "Soit on entre dans une logique de grève perpétuelle - c'est ce que souhaitent certains et la grève perpétuelle n'est pas un avenir pour la France, n'est pas un avenir pour les Français - soit nous trouvons la voie d'un compromis", a-t-il ajouté.

Pas de "chiffres crédibles" concernant l'impact économique

Concernant l'impact économique de la grève, Bruno Le Maire a estimé qu'il n'y avait pas de "chiffres crédibles" à ce stade, précisant que les secteurs de l'hôtellerie et des commerces à Paris et en Île-de-France étaient les plus touchés.

Pour rappel, le gouvernement avait décidé fin décembre de réactiver les mesures d'aides fiscales et sociales, qui avaient déjà été accordées aux entreprises de l'hôtellerie-restauration après la crise des "Gilets jaunes". L'Union des métiers et industries de l'hôtellerie (Umih), principale organisation patronale, avait alors affirmé que les hôtels de la capitale accusaient déjà une baisse d'activité d'environ 30%, mais aussi de 40% pour les restaurateurs, depuis le début du mouvement.

De son côté, le GNI, groupement patronal, a estimé entre 730 et 740 millions d'euros la perte globale de chiffre d'affaires pour le secteur au cours des trente premiers jours de grèves.

Reprise des discussions le 7 janvier

Les discussions entre l'exécutif et les partenaires sociaux, qui s'étaient soldées avant les vacances de Noël sur un statu quo, doivent reprendre mardi 7 janvier. Les marges de manoeuvre s'annoncent toutefois minces. Plusieurs concessions pourraient être faites, notamment sur les question de la pénibilité ou sur les critères d'obtention du minimum retraites, mais l'exécutif ne semble pas vouloir revenir sur l'introduction de l'âge pivot à 64 ans.

De son côté, le numéro un de la CGT, Philippe Martinez a donné "raison" à Bruno Le Maire sur la question de la grève perpétuelle. Mais "il faut qu'il en tire les conséquences", a-t-il affirmé à la presse à Paris.