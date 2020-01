Retraites : BlackRock s'étonne de la polémique

Retraites : BlackRock s'étonne de la polémique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Face à la polémique autour du rôle de BlackRock sur fond de réforme des retraites, l'établissement a apporté quelques précisions utiles "à la suite de diverses affirmations relayées par les médias et réseaux sociaux". BlackRock est un gestionnaire d'actifs indépendant, agissant dans le cadre des mandats qui lui sont confiés... "Les épargnants et les investisseurs institutionnels nous font confiance pour gérer leurs placements : nous avons le devoir de le faire dans le cadre des objectifs qu'ils nous fixent, et au mieux de leurs intérêts" souligne l'établissement.

BlackRock n'est donc pas un fonds de pension et ne commercialise pas de plan d'épargne-retraite. Dans ce dernier cas, le rôle des gestionnaires d'actifs, tels que BlackRock, consiste à gérer des produits d'investissement pour le compte des professionnels de l'épargne-retraite. C'est à ces acteurs que revient le choix des produits à intégrer dans les plans d'épargne-retraite qu'ils proposent aux particuliers et aux entreprises...

PERCO ET PERP

BlackRock s'étonne ainsi des allégations qui circulent à propos de ses positions concernant les dispositifs de retraite en France : "Il existe depuis longtemps des plans d'épargne-retraite, tels que le PERCO et le PERP, qui viennent en supplément des régimes de base et complémentaire, et qui sont financés par des versements volontaires des épargnants. Dans le cadre de la réforme de ces plans par la Loi PACTE, nous avons, comme beaucoup d'autres professionnels du secteur, exprimé notre point de vue sur ces mesures, notamment par une analyse de cette loi après son vote définitif par le Parlement, accessible à tous sur notre site internet" poursuit BlackRock qui précise : "Notre analyse était adressée à tous les acteurs de la retraite des secteurs publics et privés... Cette analyse s'appuyait sur notre expertise de gestionnaire d'actifs international implanté en France depuis plus de 13 ans et appelait tous ces acteurs à travailler ensemble pour développer des produits d'épargne retraite supplémentaire viables et efficaces".

"Lorsque BlackRock dialogue avec les organismes de réglementation et les pouvoirs publics, c'est dans le but d'expliquer notre point de vue sur l'intérêt des investisseurs à long terme. Nous publions régulièrement, sur notre site internet, nos analyses sur différents sujets réglementaires et législatifs" commente encore le gestionnaire qui dit veiller à respecter la réglementation en vigueur en termes d'engagement avec les pouvoirs publics, comme dans l'ensemble de ses activités de gestionnaire d'actifs. "En aucune manière, nous n'avons cherché à exercer une influence sur la réforme du système de retraite par répartition en cours auprès des pouvoirs publics ou de tout autre acteur du secteur. Le système de retraite par répartition restera le socle de la retraite en France, comme notre analyse de la Loi PACTE le soulignait déjà".

"Les incompréhensions sur notre métier qui ont circulé au cours des derniers jours plaident pour que nous poursuivions la pédagogie à propos des activités de gestionnaire d'actifs. Nous continuerons à promouvoir une épargne responsable, créatrice de valeur sur le long terme pour nos clients et la société dans son ensemble" conclut l'établissement.

Simple coïncidence ?

Hier déjà, le gouvernement avait réfuté tout lobbying de la société américaine de gestion d'actifs lors de la préparation de la réforme du système des retraites en France, rejetant les allégations d'une partie de l'opposition, tandis que les critiques ont repris de plus belle avec la publication au Journal officiel de la promotion du Nouvel An de la Légion d'honneur, dans laquelle figure le patron de la branche française de BlackRock, Jean-François Cirelli.

"Ils ne font pas de lobbying parce qu'ils n'ont pas grand-chose à y gagner", a expliqué de son côté la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances Agnès Pannier-Runacher sur BFM TV-RMC. "C'est une boite de Smarties le marché français, ça ne représente rien par rapport à leur gestion d'actifs ! Arrêtons de croire que nous sommes au centre du monde" (...) "Cela fait 40 ans que Jean-François Cirelli travaille pour le public (...) c'est quelqu'un qui a travaillé au FMI, au ministère de l'Economie et des Finances, qui a été collaborateur du Premier ministre, qui a été dirigeant de GDF Suez et qui aujourd'hui sert la cause de la France en disant que la France est un pays où il fait bon investir" a encore commenté Agnès Pannier-Runacher.

Implanté en France depuis plus de 13 ans, BlackRock est accusé par les opposants à la réforme des retraites de chercher à influencer l'exécutif en faveur d'un régime par capitalisation au détriment du système français actuel par répartition...