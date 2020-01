Retraites : après le retrait de l'âge pivot, 57% des Français demandent la fin de la grève

Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting, une majorité de Français salue le retrait de l'âge pivot, mais continue de trouver la grève "justifiée".

(Boursier.com) — Les Français ont-ils changé d'avis après le retrait de l'âge pivot de la réforme des retraites ? Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour 'Le Figaro' et 'franceinfo', une majorité de Français (57%) demande désormais l'arrêt de la grève, même s'ils estiment toujours que le mouvement est "justifié" (66%) dans son principe.

Ces résultats interviennent quelques jours après l'annonce du gouvernement de samedi dernier. Edouard Philippe a en effet proposé le retrait provisoire de cette mesure, ce qui avait d'ailleurs suscité une réaction favorable de la part de trois syndicats : la CFDT, la CFTC et l'Unsa.

Le retrait arrive "trop tard" pour 67% des Français

Cette concession du gouvernement est également saluée par l'opinion : 55% des Français estiment qu'il s'agit d'une "bonne décision" et 53% que c'est un "compromis raisonnable". Mais pour une très large majorité de Français (67%), elle arrive tout de même "trop tard après plus d'un mois de grève".

A noter que la demande de l'arrêt du mouvement est plus forte chez les Franciliens (66%), qui sont particulièrement impactés par la grève, notamment dans les transports.

43% de bonnes opinions pour la CFDT

Concernant l'opinion des Français sur les différents protagonistes du mouvement, aucun d'eux ne semble bien perçu, qu'il s'agisse des syndicats, des cheminots ou encore de l'exécutif. La CGT, qui réclame le retrait "pur et simple" de la réforme des retraites, recueille 62% de mauvaises opinions. Les salariés de la SNCF et de la RATP 61%, le Premier ministre Édouard Philippe 64% et le président Emmanuel Macron 67%.

La CFDT, qui demandait depuis le début le retrait de l'âge pivot, est celle qui s'en sort le mieux avec 43% de bonnes opinions quant à sa posture dans le conflit social. "Cela représente, tout de même 7 points de plus que sa rivale, la CGT, plus juqu'au-boutiste dans ce conflit et créditée de seulement 36% de bonnes opinions", fait remarquer Odoxa.