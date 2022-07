Retraites : appel à la grève contre la réforme le 29 septembre

Le projet gouvernemental n'est pas encore "ficelé", selon Elisabeth Borne.

(Boursier.com) — La CGT et Solidaires ont lancé jeudi un appel à la grève nationale le 29 septembre pour protester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement et la réforme de l'assurance-chômage déjà adoptée et dénoncer une insuffisance des mesures de soutien au pouvoir d'achat des Français.

"La CGT et l'Union syndicale Solidaires appellent dès à présent à une journée de grève interprofessionnelle le jeudi 29 septembre, et qui doit s'inscrire dans une mobilisation large et dans la durée", disent les deux organisations dans un communiqué conjoint.

La Première ministre, Elisabeth Borne, a indiqué mercredi, lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, qu'une nouvelle réforme des retraites était "indispensable" en France mais que le projet gouvernemental n'était pas encore "ficelé".