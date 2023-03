Retraites : à Paris, la grève des éboueurs est suspendue

"Nous avons besoin de rediscuter avec les agents de la filière déchets et assainissement de la ville de Paris afin de repartir plus fort à la grève jusqu'à l'obtention de nos revendications", a indiqué la CGT-FTDNEEA.

(Boursier.com) — Alors que plus de 8.000 tonnes de déchets s'amoncellent dans les rues de Paris, la CGT-FTDNEEA qui rassemble les éboueurs, égoutiers, conducteurs de bennes de la capitale a annoncé suspendre à partir de ce mercredi la grève des éboueurs et le blocage des incinérateurs, qui avait débuté le 6 mars dernier...

"C'est en responsabilité que nous suspendons notre mouvement de grève à partir du mercredi 29 mars", a indiqué le syndicat majoritaire dans la filière dans un communiqué, avant de rappeler : "Depuis le début de l'année, beaucoup d'entre nous ont participé activement à toutes les manifestations contre la réforme des retraites Macron/Borne à l'appel de l'intersyndicale nationale".

"Nous avons besoin de rediscuter avec les agents de la filière déchets et assainissement de la ville de Paris afin de repartir plus fort à la grève jusqu'à l'obtention de nos revendications, car nous n'avons presque plus de grévistes", a-t-il admis...

"Le combat n'est toutefois pas terminé"

"Le combat n'est toutefois pas terminé... Emmanuel Macron et Elisabeth Borne doivent retirer cette réforme et se mettre à la table des négociations pour une retraite à 60 ans pour toutes et tous avec 35 cotisations pour retraite pleine et entière, pour les métiers pénibles un départ à 55 ans, pour les métiers insalubres départ à 50 ans avec un minimum de pension à 2.000 euros", a ajouté la CGT-FTDNEEA.

Comme l'a précisé la maire PS, Anne Hidalgo, sur Twitter, il reste 7.000 tonnes de déchets non ramassés dans les rues de la capitale, contre plus de 10.000 vendredi dernier. "Nous continuons à déployer tous les moyens possibles, il reste 7000 tonnes de déchets. Nos équipes ont également travaillé à sécuriser au maximum les parcours de la manifestation et à informer les commerçants", a-t-elle assuré.

"Suite à la cellule de crise, la collecte des déchets reste très perturbée aujourd'hui à Paris. Plusieurs incinérateurs sont bloqués ou font l'objet de barrages filtrants, depuis ce matin, ce qui retarde le déchargement des bennes et la collecte", a de son côté tweeté l'adjointe à la propreté Colombe Brossel...

Nouvelle réunion en cellule de crise : nous continuons à déployer tous les moyens possibles, il reste 7000 tonnes de déchets. Nos équipes ont également travaillé à sécuriser au maximum les parcours de la manifestation et à informer les commerçants. pic.twitter.com/J6NqCZFnzx — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo), via Twitter