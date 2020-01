Retraites : 70% des Français pensent que le mouvement de grève va se poursuivre

Retraites : 70% des Français pensent que le mouvement de grève va se poursuivre









A l'inverse, ils sont 29% à estimer que les grèves contre la réforme des retraites vont s'arrêter...

(Boursier.com) — Alors que le projet de réforme des retraites doit être présenté ce vendredi en conseil des ministres, il semble que les concessions et les méthodes présentées par le Premier Ministre Edouard Philippe pour sortir de la crise peinent encore à convaincre les Français... Selon le dernier baromètre BVA, réalisé pour 'La Tribune' et 'RTL', 70% des personnes sondées pensent que le mouvement va perdurer, contre 29% qui estiment qu'il va s'arrêter.

Pour rappel, le gouvernement avait annoncé, le 11 janvier dernier, le retrait provisoire de l'âge pivot et a demandé aux organisations syndicales et patronales de réfléchir à de nouvelles modalités...

Même si la mobilisation dans les transports a marqué le pas, de nombreuses professions restent en grève et ont intensifié le mouvement en menant différentes opérations toute la semaine.

Des égoutiers ont notamment déposer leurs uniformes de travail devant le ministère de l'Économie à Paris, la plus grosse centrale hydro-électrique de France était partiellement à l'arrêt dans l'Isère et des ports sont restés bloqués, comme à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

Les professions intermédiaires sont les plus convaincues

Dans le détail, 76% des professions intermédiaires sont convaincues que les grèves vont continuer dans les semaines à venir. Ils sont 72% parmi les employés et ouvriers et 70% chez les cadres. A noter que le niveau le plus faible a été enregistré chez les retraités (66%).

Parmi les différentes tranches d'âge, les 50-64 ans sont les plus nombreux (74%) à penser que le mouvement de protestation va se poursuivre... Ils 71% parmi les 35-49 ans et 70% chez les moins de 35 ans. Sans surprise, le niveau le plus bas est atteint chez les plus de 65 ans (qui ne sont pas concernée par le projet de l'exécutif).

Les Français critiques à l'égard des réformes économiques menées depuis 2017

Le baromètre s'est également intéressé à la vision qu'ont les Français envers les réformes économiques menées par Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat. Près d'un Français sur deux (45%) estime qu'elles ont détérioré la situation de la France. A l'inverse, 24% jugent que toutes ces transformations ont permis d'améliorer le sort de l'économie française, et 30% n'ont remarqué aucun impact.

Par ailleurs, la cote de popularité d'Edouard Philippe, qui subit le contre-coup du contexte social actuel, est en baisse et recule de 3 points (37%). A noter que le Premier ministre perd surtout des points chez les sympathisants Les Républicains (-10 points), qui désapprouvent le retrait provisoire de l'âge pivot.