Retraites : 61% des Français sont contre l'âge pivot à 64 ans

Selon un sondage Ifop, les partisans de l'âge d'équilibre à 64 ans ont toutefois progressé de deux points en une semaine.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'âge d'équilibre à 64 ans, au coeur des débats entre le gouvernement et les syndicats, ne fait définitivement pas l'unanimité. Alors que le président Emmanuel Macron s'est dit "disposé à améliorer" le projet de réforme des retraites, la question de "l'âge pivot" reste en effet contestée.

Selon un sondage Ifop pour CNews et Sud Radio publié ce jeudi, plus de six Français sur dix (61%) ont affirmé ne pas y adhérer, avec "un clivage quasi-similaire à celui observé au niveau du soutien à la grève (rejet auprès de la gauche et du Rassemblement national, soutien à droite et au centre)".

L'étude fait toutefois remarquer que les partisans de cet "âge pivot"pour toucher une pension de retraite à 100% ont progressé de deux points en une semaine (39% contre 37%).

Le mouvement toujours soutenu

Pour rappel, cette mesure prévoit qu'en prenant sa retraite avant 64 ans, un malus de -5% sera appliqué. En prenant sa retraite après cet âge, c'est l'inverse, avec un bonus de 5%.

D'ailleurs, ce rejet de l'âge d'équilibre défendu par Édouard Philippe pour assurer l'équilibre financier du régime reste la principale raison pour laquelle une majorité de Français (54%, stable) continue de soutenir ou "exprime de la sympathie" à l'égard de la mobilisation des organisations syndicales.

Dans le détail, 82% (-3 points depuis la semaine dernière) des sympathisants de La France Insoumise soutiennent ou ont de la sympathie pour le mouvement, 75% (-4 points) de ceux du Parti Socialiste et 65% (-4 points) des proches du Rassemblement National.

Le gouvernement ne cédera pas selon 70% des Français

L'étude note en revanche que 66% des personnes interrogées soutiennent la mise en place d'un système de retraite universel, qui mettrait fin aux régimes spéciaux.

Enfin, si 59% des sondés ne veulent pas que le gouvernement aille jusqu'au bout de sa réforme (contre 54 % les 26-27 novembre), ils sont 70% à penser que l'exécutif ne cédera pas à la pression des grévistes.