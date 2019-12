Retraites : 55% des Français opposés à la poursuite de la grève à Noël

Alors que la journée de mardi pourrait être décisive pour la suite du mouvement contre la réforme des retraites, plus de la moitié des Français considère qu'une poursuite de la grève durant les fêtes de fin d'année "ne serait pas acceptable".

(Boursier.com) — Alors que la troisième journée de mobilisation intersyndicale s'annonce très suivie ce mardi, une majorité de Français continue à soutenir le mouvement contre la réforme des retraites. Mais ils sont aussi un peu plus d'un sur deux (55%) à considérer qu'une poursuite de la grève durant les fêtes de fin d'année "ne serait pas acceptable", d'après un sondage Ifop pour 'Le Figaro'. A l'inverse, ils sont 37% à juger cette perspective "légitime parce que l'importance de l'enjeu justifie la poursuite de la grève".

Pour autant, moins d'un Français sur trois (29%) s'est dit "gêné" par les grèves qui ont lieu actuellement dans les transports publics (SNCF, RATP) et les écoles. Sans surprise, "ce sont les habitants des communes rurales", qui sont les "moins touchés par les grèves dans les transports publics" : 91% d'entre eux ont déclaré ne pas être "gênés" contre 40% en agglomération parisienne.

Une trêve à Noël ?

Pour l'heure, rien n'indique qu'il y aura une trêve à Noël. Les principaux leaders syndicaux, qui ne se prononcent pas en faveur de cette pause, et le gouvernement se rejettent la responsabilité. Sur 'BFMTV', le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a indiqué que "si le gouvernement retire son projet et [qu']on discute sérieusement sur comment améliorer le système [...] et bien tout se passera bien".

De son côté, le premier ministre Edouard Philippe avait rappelé sur 'Le Parisien' que "Noël, c'est un moment important", estimant qu'"il faudra que chacun prenne ses responsabilités". "Je ne crois pas que les Français accepteraient que certains puissent les priver de ce moment", avait-il ajouté.

La faute davantage imputable au gouvernement

Mais aux yeux des Français, la responsabilité de la poursuite de la grève pendant les fêtes de Noël serait à ce stade, aux yeux des Français, davantage imputable au gouvernement (46%) qu'aux syndicats (35%), selon le sondage Ifop.

Édouard Philippe a proposé un nouveau cycle de rencontres avec les syndicats, qui devrait se tenir mercredi. En attendant, les regards seront tournés vers la SNCF qui doit présenter ce mardi ses solutions aux Français qui ont réservé un trajet ce week-end, à quelques jours des fêtes de Noël.