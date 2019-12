Retraites : 19ème jour de grève, pas de trêve pour Noël

Les syndicats tiennent bon, et certains ont déjà prévu une journée de grève interprofessionnelle le 9 janvier contre la réforme des retraites.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pas de trêve, malgré les appels d'Emmanuel Macron et du gouvernement... La mobilisation contre la réforme des retraites est entrée ce lundi dans sa 19ème journée, avec toujours des problèmes dans les transports, à deux jours de Noël. Le trafic SNCF est "toujours fortement perturbé", avec deux TGV sur cinq, quatre TER sur 10 et un transilien sur cinq. Le trafic international est touché lui aussi et un seul Intercité sur quatre circule en moyenne, selon les prévisions de la compagnie. A Paris, six lignes de métro restent fermées et seules les lignes automatiques 1 et 14 ainsi que la ligne Orlyval fonctionnent normalement, indique la RATP.

Les syndicats tiennent bon, et certains ont déjà prévu une journée de grève interprofessionnelle le 9 janvier, à l'image de Force Ouvrière. "Nous allons tout faire pour que le gouvernement appuie sur le bouton stop. Nous avons la conviction que ce que nous défendons est juste", a réaffirmé Yves Verrier, le patron de FO, sur Europe 1 lundi matin. "Ce qui est au centre de la situation, c'est la modification radicale de l'ensemble du système des retraites", a-t-il affirmé. "Ce qui va disparaître, c'est le régime général des salariés. Le régime de la Sécurité sociale avec 18 millions de salariés cotisants aujourd'hui. Tout cela va disparaître."

Une majorité de Français (51%) continuent de soutenir le mouvement, contre 34% qui le désapprouvent, selon un sondage Ifop pour 'Le Journal du Dimanche'. Le soutien à ce mouvement lancé le 5 décembre est toutefois en recul de trois points par rapport à une précédente étude menée les 17 et 18 décembre. La proportion de mécontents est en hausse de quatre points. Pour 69% des personnes interrogées, le gouvernement ira jusqu'au bout de la réforme sans céder à la contestation, contre 31% qui pensent le contraire.

Calendrier de concertation

Du côté des discussions, le gouvernement doit présenter ce lundi un programme et un calendrier de concertation sur le projet de réforme des retraites, mais il exclut d'ores et déjà de réintégrer quatre critères de pénibilité supprimés en 2017 comme le demandent la CFDT et l'Unsa, a déclaré Laurent Pietraszewski dans 'Le Journal du Dimanche'. "Les réunions démarreront début janvier", précise le secrétaire d'Etat aux Retraites.

S'agissant de la pénibilité, sujet sur lequel le Premier ministre Edouard Philippe a assuré vouloir avancer, Laurent Pietraszewski précise que les quatre critères supprimés par ordonnance en 2017 (postures pénibles, vibrations mécaniques, port de charges lourdes et agents chimiques) le resteront. "La réintégration de ces quatre facteurs dans le compte pénibilité n'est pas à l'ordre du jour", dit-il.

Macron renonce à sa retraite

Face à la fronde, Emmanuel Macron a pris la décision de renoncer à sa future retraite. En vertu de l'article 19 de la loi du 3 avril 1955, la pension annuelle de retraite d'un ancien président de la République est égale au "traitement indiciaire brut d'un conseiller d'Etat en service ordinaire". A l'heure actuelle, un conseiller d'Etat touche un traitement indiciaire brut annuel de quelque 75.000 euros. Le montant d'une retraite présidentielle s'élève ainsi à environ 6.000 euros bruts mensuels, qui peuvent être cumulés avec d'autres émoluments provenant d'autres emplois.

"Emmanuel Macron a confirmé (...) que la réforme du système des retraites s'appliquerait à lui et qu'il ne percevrait pas, à l'issue de son mandat en 2022, les sommes prévues par les dispositions de la loi de 1955. Les dispositions de la loi de 1955 ont vocation à être 'normalisées' à terme", lit-on dans le communiqué de l'Elysée.

"Il s'agit d'exemplarité, mais tout simplement aussi de cohérence", poursuit le palais présidentiel, ajoutant qu'Emmanuel Macron "a démissionné de la fonction publique avant de prendre ses fonctions (et qu')il a par ailleurs indiqué qu'il n'entendait pas siéger au conseil constitutionnel à l'issue de son/ses mandats".

Le président français, qui a invité les syndicats à faire une trêve dans leur mouvement de grève pour Noël, a fêté ses 42 ans samedi.