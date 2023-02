Retraite : Quelle est "l'espérance de vie sans incapacité" des Français ?

En France, l'espérance de vie à la naissance s'allonge régulièrement mais ces années supplémentaires de vie ne sont cependant pas toutes nécessairement vécues "en bonne santé"...

(Boursier.com) — La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) publie l'indicateur de l'espérance de vie sans incapacité à la naissance et à 65 ans pour l'année 2021 en révisant les données pour l'année 2020. En France, l'espérance de vie à la naissance s'allonge régulièrement mais ces années supplémentaires de vie ne sont cependant pas toutes nécessairement vécues "en bonne santé".

C'est pourquoi la DREES, depuis 2018, publie chaque année un autre indicateur, l'espérance de vie sans incapacité, qui correspond au nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre sans être limitée dans les activités de la vie quotidienne...

Hausse depuis 2008 de l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans pour les femmes, comme pour les hommes

En 2021, les hommes âgés de 65 ans, peuvent espérer vivre 11,3 ans sans incapacité et les femmes 12,6 ans. L'indicateur de l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans a progressé depuis 2008 : +2 ans et 7 mois pour les femmes et +2 ans et 8 mois pour les hommes. Sur cette période, l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans a crû plus vite que l'espérance de vie à 65 ans. Ainsi, parmi les années restant à vivre à 65 ans, la part de celles qui seront vécues sans incapacité est passée pour les femmes, de 44,7% à 54,4% entre 2008 et 2021 et pour les hommes, de 47,7% à 59,3%.

À la naissance, les femmes peuvent espérer vivre 67 ans sans incapacité et les hommes 65,6 ans en 2021. Les espérances de vie sans incapacité à la naissance ont également augmenté depuis 2008, de 2 ans et 6 mois pour les femmes et de 2 ans et 10 mois pour les hommes...

Une espérance de vie sans incapacité à la naissance et à 65 ans au-dessus de la moyenne européenne

En 2020, la France se situait au dixième rang des pays de l'Union européenne à 27 (UE-27) concernant l'indicateur de l'espérance de vie sans incapacité des hommes à 65 ans, un niveau au-dessus de la moyenne européenne (+8 mois) et au cinquième rang pour les femmes, un niveau là encore au-dessus de la moyenne européenne (+1 an et 8 mois).

La France se situe également légèrement au-dessus de la moyenne européenne pour les espérances de vie sans incapacité à la naissance pour les hommes (+5 mois) comme pour les femmes (+10 mois).

Des évolutions durant la pandémie à analyser avec prudence...

La pandémie causée par le Covid-19 a eu une incidence forte sur l'évolution des espérances de vie et des espérances de vie sans incapacité. En 2020, les espérances de vie sans incapacité, après révision, ont stagné, alors que les espérances de vie baissaient. En 2021, quand les espérances de vie augmentent à nouveau légèrement, les espérances de vie sans incapacité augmentent quant à elles fortement.

Les évolutions des espérances de vie sans incapacité doivent être analysées avec prudence ; ces indicateurs reposent sur des estimations de la part de la population déclarant être limitées depuis au moins six mois dans les activités que les gens font habituellement du fait d'un problème de santé...

Ces estimations sont obtenues à l'aide d'une enquête qui usuellement est collectée par des interrogations en face-à-face mais qui, dans le contexte pandémique des années 2020 et 2021, a dû être collectée au téléphone. Or, une partie des personnes déclarant des limitations dans leurs activités est plus difficile à joindre en téléphone qu'en face-à-face, ce qui a pu conduire à sous-estimer la prévalence des limitations dans la population...

Contexte pandémique

De plus, se déclarer limité dans ses activités quotidiennes dépend de son état de santé, mais aussi de son environnement, notamment de la manière dont celui-ci s'adapte pour faciliter la vie de chacun... Or, paradoxalement, dans le contexte pandémique où de nombreuses restrictions limitaient les activités que chacun pouvait réaliser (confinements, couvre-feux), les personnes souffrant de problèmes de santé peuvent s'être senties moins limitées durant la pandémie du fait de leur état de santé que dans des circonstances plus habituelles, car toute la population était restreinte dans ses activités. Il faudra attendre les données de l'année 2022, et la fin de la plupart des restrictions causées par l'épidémie de Covid-19, pour voir si la forte augmentation des espérances de vie sans incapacité observée en 2021 se poursuit hors contexte de restriction des déplacements.

La publication des espérances de vie sans incapacité en 2021 est l'occasion de revenir sur les espérances de vie sans incapacité en 2020 publiées par la DREES le 21 octobre 2021. Celles-ci étaient surévaluées du fait d'une erreur dans l'estimation de la part de personnes déclarant des limitations d'activité à chaque âge. Cette erreur entraînait une sur-estimation des espérances de vie sans incapacité à tous les âges...