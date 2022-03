Retraite à 65 ans : le "candidat Macron" affiche la couleur !

Emmanuel Macron envisage de repousser l'âge de la retraite à 65 ans s'il est réélu président de la République, selon des informations publiées mercredi sur le site des Echos.

Ce projet remplacerait celui de la réforme des retraites abandonnée à l'occasion de la crise du coronavirus. Il était alors question de créer un "âge pivot" à 64 ans pour toucher une retraite à taux plein, tout en en maintenant l'âge légal de départ à 62 ans.

Selon 'Les Echos', le candidat Macron viserait désormais "une réforme plus facile à actionner et permettant de réaliser des économies assez rapidement... Exit les points et les transitions compliquées de tous les régimes vers le régime universel et l'âge pivot", poursuit le quotidien économique.

Des économies plus importantes à la clé

Emmanuel Macron compte sur cette réforme pour réaliser rapidement les économies nécessaires à l'amortissement du "quoi qu'il en coûte" et du soutien de pans entiers de l'économie face aux conséquences de la guerre en Ukraine. La réforme pourrait rassurer Bruxelles et les marchés financiers sur la gestion budgétaire de la France...

Avec un déficit du régime des retraites avoisinant 10 milliards d'euros par an jusqu'en 2030 , selon le Conseil d'orientation des retraites (COR), le décalage de deux ans, à 64 ans, de l'âge de départ serait tout juste suffisant pour équilibrer les comptes, estime le gouvernement.

Avec la retraite à 65 ans, les économies seraient plus importantes et laisseraient des marges de manoeuvre financière pour mettre en place des mesures compensatoires, voire une vraie réforme des temps de vie, qui se chiffreraient en milliards d'euros.

Une réforme étalée sur 9 ans

En novembre dernier, alors qu'il jugeait que les "conditions n'étaient pas encore réunies" pour la réforme des retraites, Emmanuel Macron avait déjà expliqué à la télévision que l'objectif était que les Français "travaillent plus longtemps, en repoussant l'âge légal". Cela permettra de "préserver les pensions de nos retraités" mais aussi de "financer notre modèle social", avait-il expliqué...

Le système de retraite est en effet le principal gisement d'économies potentielles après l'assurance chômage, qui a déjà été réformée pendant le premier quinquennat. De plus, en promettant la retraite à 65 ans, le candidat Macron couperait l'herbe sous le pied de sa rivale LR, Valérie Pécresse, qui la propose aussi.

Si cette option se concrétisait, le passage de l'âge légal de la retraite à 65 ans se ferait progressivement. Selon plusieurs sources, le rythme privilégié serait de quatre mois cotisés supplémentaires pour chaque génération, soit neuf ans de transition. Si la réforme entre en vigueur en 2023, elle sera achevée en 2032.

Les autres candidats à la présidentielle réagissent

Même si elle n'a pas été officialisée, l'information a bien sûr fait rapidement réagir les rivaux d'Emmanuel Macron pour la présidentielle d'avril. Marine Le Pen (RN), qui arrive en 2e position du 1er tour dans les sondages, a estimé qu'"Emmanuel Macron veut faire payer aux Français son incompétence. Avec lui, c'est toujours au peuple de se sacrifier. Moi, j'assume de permettre à ceux qui ont commencé tôt de partir tôt à la retraite".

Valérie Pécresse (LR), qui propose aussi la retraite à 65 ans, a critiqué le président sortant en lui reprochant de ne pas avoir agi plus tôt... "Comment faire confiance à Macron-candidat alors qu'il promet tout ce que Macron-président n'a pas fait pendant son quinquennat", a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

La à 65 : l'avons proposé, Macron l'a ! Comment faire confiance à Macron-candidat alors qu'il promet tout ce que Macron-président n'a pas fait pendant son quinquennat ? https://t.co/0anzHyVGXu — Valérie Pécresse (@vpecresse), via Twitter

Quant à Jean-Luc Mélenchon, le candidat LFI, il a répondu : "Macron prévoit la retraite à 65 ans. Notre programme prévoit la retraite à 60 ans. Dans un mois, on saura qui décide".