Retour au niveau d'avant-crise pour les défaillances d'entreprises !

En 2019, 52.000 entreprises ont fait faillite ou ont été placées en redressement judiciaire ou procédure de sauvegarde. Un plus bas depuis dix ans...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le nombre de défaillances d'entreprises est tombé en 2019 à un plus bas de dix ans, selon les chiffres publiés mardi par le cabinet d'études Altares. Sur l'ensemble de l'année, le nombre de faillites ou de procédures de sauvegarde a diminué de 4,8% sur un an à 52.002 dont 13.514 au cours des trois derniers mois (-8,8% par rapport au dernier trimestre 2018).

"Alors que les premiers mois de 2019 confirmaient les lourdes répercussions du mouvement des Gilets jaunes, l'année s'achève heureusement sur un niveau de défaillances d'entreprises au plus bas depuis dix ans. Le dernier trimestre signe même le meilleur chiffre depuis le 4ème trimestre 2007", note Thierry Millon, le directeur des études Altares...

Les secteurs les plus épargnés ces derniers mois par les défaillances sont le bâtiment, l'industrie, le commerce, les services aux entreprises et les services aux personnes, et la restauration. Le transport routier de marchandises et l'informatique et communication ont en revanche été beaucoup moins protégés.

Les PME sont plus fragiles

Le rapport met en avant les difficultés rencontrées par les PME de plus de 50 salariés : de leur côté, les défaillances ont bondi de 13,8% sur l'année, souligne Altares. "Cette année, ce sont les PME qui ont été durement impactées. C'est pourquoi en dépit du recul des procédures collectives, le nombre d'emplois menacés augmente encore et atteint 173.800 postes", note Thierry Millon. Les trois-quarts des entreprises qui mettent la clef sous la porte ont moins de trois salariés.

"Les tensions sociales ont vraisemblablement paralysé la consommation des ménages, les tensions internationales ont assurément freiné nos échanges commerciaux, et pourtant l'économie a résisté dans ce contexte morose." "La question est probablement désormais de savoir si 2020 tiendra encore", prévient-il...