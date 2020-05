Retour à l'école : c'est non, pour 6 parents sur 10 !

Le coordonnateur au déconfinement Jean Castex a indiqué mercredi devant le Sénat s'attendre à ce que "moins de 50% enfants" reprennent le chemin de l'école le 11 mai.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C'est un des dossier les plus épineux du déconfinement qui démarre le 11 mai en France... Après 8 semaines de fermeture, les écoles vont rouvrir leurs portes pour les élèves, progressivement et sur la base du volontariat. Mais justement, les parents semblent très inquiets... Selon le baromètre quotidien CoviDirect d'OpinionWay pour 'Les Echos', 60% des parents disent qu'ils ne comptent pas renvoyer leur enfant en classe, soit 5 points de plus que le 29 avril - la même question leur avait alors été posée...

Le gouvernement essaie de son côté d'estimer quels effectifs seront de retour. Le coordonnateur au déconfinement Jean Castex a indiqué mercredi devant le Sénat s'attendre à ce que "moins de 50% enfants" reprennent le chemin de l'école le 11 mai...

"Une bonne rentrée"

Face à l'inquiétude des élus et du corps enseignant, Emmanuel Macron s'est efforcé mardi de rassurer sur les conditions de réouverture des écoles. "Mon objectif, ce n'est pas combien d'écoles, c'est que tous les enfants qui ont besoin de revenir à l'école parce qu'ils sont décrocheurs (....) ou parce que les parents doivent retravailler, puissent trouver une école ouverte", a déclaré le président de la République dans une interview à TF1 et France 2 en marge d'une visite dans une école primaire à Poissy (Yvelines).

"Je veux plutôt une bonne rentrée qu'une rentrée en nombre", a-t-il ajouté. A la question de savoir si des mesures de contraintes étaient envisagées pour les maires ou les enseignants qui refuseraient de rouvrir certaines écoles, il a répondu : "Non, pas du tout, ce n'est pas la philosophie."

Inquiétudes

L'association des maires d'Ile-de-France avait demandé dimanche "solennellement" au président de la République de reporter la date de réouverture des écoles à une date ultérieure au 11 mai.

Dans un communiqué diffusé dimanche soir, le syndicat Sud a dénoncé des "exigences intenables à mille lieues des préoccupations pédagogiques" et réclame une réouverture des établissements en septembre...