Retards et annulations : quelles sont les pires compagnies aériennes ?

Selon plateforme Flightright, le montant total des indemnités que pourraient réclamer les voyageurs qui devaient décoller depuis la France s'élève à 395 millions d'euros en 2019.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 395 millions d'euros... C'est le montant total des indemnités que pourraient réclamer les voyageurs qui devaient décoller depuis la France depuis le début de l'année, selon la plateforme Flightright. Les faillites d'Aigle Azur ou encore de Thomas Cook, mais aussi la grève nationale interprofessionnelle contre la réforme des retraites, auraient ainsi contribué à provoquer le retard de 1.500 vols environ et l'annulation de plusieurs voyages.

Mais parmi les nombreuses compagnies aériennes qui effectuent des vols au départ de la France, toutes ne se valent pas, comme l'a révélé le site spécialisé dans l'indemnisation des passagers aériens, qui a établi deux classements des compagnies selon le nombre de vols annulés et de vols retardés.

3,9% des vols en retard pour Tunisair

Parmi les compagnies les moins ponctuelles, on retrouve alors Tunisair, dont 3,9% des vols ont subi des retards. Aigle Azur, qui a cessé ses activités en septembre dernier, a enregistré un taux de 2,4% et se classe ainsi en deuxième position des compagnies les moins ponctuelles. Enfin, l'Espagnole Vueling (0,9%) fait également partie des plus mauvaises élèves.

A l'inverse, l'Allemande Lufthansa et la Française HOP!, filiale d'Air France, sont ex aequo (0,1% de retards), parmi les compagnies les plus à cheval sur les horaires. Air France décroche de son côté la troisième position (0,4%).

2,3% des vols annulés chez British Airways

Parmi les compagnies ayant enregistré le plus d'annulation au départ de la France, sans grande surprise, British Airways décroche la première place de ce classement avec 2,3% de vols annulés. Selon Flightright, la compagnie a en effet subi "une année forte en déboires". Elle est suivie de HOP!. Si la compagnie régionale excelle dans la ponctualité, elle fait en effet partie des mauvais élèves pour les annulations (2,1%).

Enfin, la low cost espagnole Volotea et la compagnie nationale turque Turkish Airlines (0,3% toutes les deux) comptent le moins d'annulation depuis le début de l'année. Air France, Air Corsica et Wizz Air, qui ont un taux de vols annulés de 0,4%, sont aussi très bien classées.