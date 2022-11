'Restos du Coeur' : une situation inquiétante

La hausse des prix de l'alimentation aggrave la situation selon son président Patrice Douret, alors que l'association lance sa 38ème campagne annuelle.

(Boursier.com) — Hausse des prix de l'alimentation, de l'énergie... La situation se tend pour les associations en France et du côté des Restos du Coeur, les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux. "Depuis le mois d'avril, nous avons accueilli 12% de personnes en plus dans nos centres par rapport à la même période l'année dernière", a déclaré mardi sur franceinfo son président Patrice Douret, alors que s'ouvre la 38ème campagne annuelle des Restos.

"La situation des personnes que l'on accueille s'est aggravée : 60% d'entre elles sont en-deça de la moitié du seuil de pauvreté (qui s'établit à 1 102 euros par mois, donc 551 euros), contre 50% lors de notre précédente campagne. Et 30% d'entre elles ne déclarent aucune ressource, contre 20% auparavant. L'arbitrage entre se loger, se chauffer et se nourrir est devenu de plus en plus complexe : parmi les personnes qu'on accueille pour la première fois, 17% n'ont pu faire qu'un seul repas la veille !", a-t-il poursuivi...

Succession de crises

"En trente-sept années d'existence, les Restos du coeur n'avaient jamais connu une telle situation, c'est pour ça qu'elle nous inquiète... Il y a eu une succession de crises - crise sanitaire puis crise inflationniste - qui n'a pas permis à ceux qu'on accueille de souffler. Notre responsabilité est de les aider à sortir la tête de l'eau, afin d'éviter qu'ils ne basculent dans une précarité durable", a expliqué Patrice Douret.

La hausse des prix atteint plus de 6% sur un an, selon l'Insee, avec une envolée de 12% sur les produits alimentaires. Le Secours catholique a déjà publié mi-novembre un rapport inquiétant sur la paupérisation liée à la crise économique...