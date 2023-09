Restos du Coeur : le gouvernement promet 15 millions d'euros d'aide

L'association créée par Coluche est confrontée à une crise inédite, avec des coûts de fonctionnement en augmentation en raison de l'inflation et une demande croissante d'aide alimentaire.

(Boursier.com) — Alors que l'association créée par Coluche est confrontée à une crise inédite et que la demande de repas est en forte augmentation, le gouvernement va débloquer 15 millions d'euros dans les prochains jours pour aider les Restos du Coeur à surmonter leurs difficultés financières, a annoncé la ministre des Solidarités et des Familles Aurore Bergé.

Dimanche sur 'TF1', le président de l'organisation caritative, Patrice Douret, a lancé un appel à l'aide et alerté sur la crise traversée par l'association pour fournir des repas aux plus démunis, expliquant qu'elle risquait de mettre la clé sous la porte d'ici trois ans.

Les Restos du Coeur sont, en effet, confrontés, à une situation difficile, avec des coûts de fonctionnement en augmentation en raison de l'inflation et une demande croissante d'aide alimentaire.

Réduction drastique du nombre de bénéficiaires

Patrice Douret a ajouté que l'association se verrait contrainte de réduire de manière significative le nombre de ses bénéficiaires. A partir du mois d'octobre, il est prévu que plus de 150.000 personnes soient exclues du programme d'aide. Les critères de sélection, tels que les revenus, les charges et la composition de la famille, seront plus stricts.

"On devra aussi réduire les quantités pour tous ceux qu'on pourra accueillir", a prévenu le président des Restos du Coeur, qui a lancé "un appel aux forces politiques et économiques de notre pays" pour le "lancement d'un plan d'urgence alimentaire".

Les Restos du Coeur ont besoin de 30 millions d'euros

Rappelant avoir alerté le gouvernement depuis plusieurs mois, il a estimé ne pas être "suffisamment entendu". "Et je dirais même, peut-être, pas suffisamment pris au sérieux", a-t-il ajouté. Selon lui, il manque quelque 30 millions d'euros aux Restos du Coeur pour surmonter leurs difficultés.

"C'est hors de question d'imaginer que les Restos du Coeur puissent fermer leur porte", a répondu Aurore Bergé sur la même chaîne. "Ce sera dans les prochains jours 15 millions d'euros qui seront mis sur la table pour les aider à passer cette période", a-t-elle promis...