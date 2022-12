Reste à charge sur le CPF : le gouvernement commet "une erreur", selon Muriel Pénicaud

"Les plus modestes et les plus précaires, ceux qui ont le plus besoin de se former, ne pourront pas payer", a affirmé l'ancienne ministre du Travail.

(Boursier.com) — Alors que la dotation allouée au compte personnel de formation (CPF) va baisser par rapport à cette année, le gouvernement a proposé que les salariés paient un reste à charge. Samedi 10 décembre, un amendement a été déposé sur son projet de budget de l'Etat pour 2023, visant à instaurer une participation proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d'un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire.

Dans un entretien au 'Journal du Dimanche', publié dimanche, l'ancienne ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a regretté le choix du gouvernement d'instaurer un reste à charge pour les salariés, dénonçant "une erreur sociale et économique". "Et donc politique", a ajouté celle qui est désormais membre du conseil d'administration de Galileo Global Education.

"Les plus modestes et les plus précaires, ceux qui ont le plus besoin de se former, ne pourront pas payer. Un reste à charge de 20 à 30% est évoqué. C'est énorme ! Imaginez quand vous êtes au smic ! Même 50 euros, c'est 50 euros de trop", a-t-elle pointé, avant de demander : "Pourquoi faudrait-il financer des droits acquis par son travail, accumulés tout au long de sa vie ?".

"Le reste à charge est un contresens"

L'ex-ministre du Travail, qui a mis en place en 2019 un "Livret A de la formation", a estimé que "le reste à charge est un contresens, à rebours de la marche de l'Histoire et des besoins de compétitivité du pays". "Ce grand élan de la nation pour la formation peut s'arrêter. Cela va décourager beaucoup de gens et notamment ceux qui ont le moins d'espoir de progresser", s'est-elle inquiétée.

Par ailleurs, Muriel Pénicaud, qui avait rejoint Emmanuel Macron en 2017, a rappelé que le CPF a été instauré par la loi "Pour la liberté de choisir son avenir professionnel" de 2018, pour "permettre aux 25 millions d'actifs, grâce à un financement annuel et une application toute simple, de se former tout au long de la vie", alors que "l'éducation et la formation sont devenues vitales".

"La France est le 13e pays au monde en dépenses publiques par habitant consacrées à l'éducation et le 25e en termes de maîtrise des savoirs fondamentaux [source OCDE]. Nous allons de plus en plus vers une société de compétences, mais nous ne préparons pas assez notre avenir. Avec la révolution numérique, le verdissement de l'économie et le vieillissement démographique, un emploi sur deux ne sera plus le même en 2030", a-t-elle souligné.

Une dotation de 2,37 milliards pour le CPF

Pour rappel, l'amendement déposé par le gouvernement le 10 décembre dernier propose d'"instaurer une participation du titulaire, quel que soit le montant de droits disponible sur son compte lorsque ce dernier les mobilise en vue de financer une action de formation, une validation des acquis de l'expérience (VAE) ou un bilan de compétences".

Les demandeurs d'emploi seront exonérés de cette participation pour "tenir compte de toutes les situations et de ne pas pénaliser les titulaires de CPF qui ont le plus besoin d'une formation", précise le texte, ajoutant que "la participation peut faire l'objet d'une prise en charge par un tiers dans le cadre d'un projet de formation co-construit".

Il a été proposé une dotation de 2,37 milliards d'euros au titre du CPF, soit 385 millions de moins par rapport à 2022, selon 'Les Echos', qui a eu accès au projet de budget prévisionnel pour 2023, soulignant que cette baisse marquerait "le premier coup de frein depuis 2020, mais doit être prise avec précaution, les estimations initiales étant largement enfoncées chaque année".