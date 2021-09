Restauration : le pass sanitaire a freiné les réservations

Si la reprise se confirme pour le secteur, la mise en place du pass à partir du 9 août a eu un impact sur la fréquentation.

(Boursier.com) — Le pass sanitaire a bien freiné les réservations dans les restaurants au mois d'août. Avant la mise en place de ce sésame, obligatoire pour s'installer en salle ou en terrasse, "le mois d'août suivait une tendance proche de celle de 2020. Cette tendance a ralenti sur les deux semaines suivantes avec un nombre de réservations en baisse de 25% par rapport à 2019, avant de reprendre sur la dernière semaine d'août", observe la plateforme TheFork, qui appartient au groupe Tripadvisor.

Depuis le 9 août, le pass est obligatoire et s'applique pour les activités de restauration commerciale, à l'exception de la restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, de la restauration professionnelle routière et ferroviaire, du "room service" des restaurants et bars d'hôtels et de la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas.

Reprise confirmée

Pourtant, l'embellie est bien là pour les restaurateurs et les cafetiers : depuis la réouverture du 9 juin dernier et jusqu'au 31 août, la reprise du secteur s'est confirmée avec une croissance des réservations de +10% par rapport à la même période en 2020. Mais "bien que l'été ait bien commencé, le mois d'août a connu un ralentissement de -4% par rapport à l'année précédente", qui correspond à l'obligation de présenter ce pass, explique The Fork.

Ces chiffres confirment ceux de l'Insee, publiés début septembre, qui montraient que la restauration avait davantage souffert de la mise en place du pass sanitaire que les autres secteurs accueillant du public (musées, cinémas, parcs de loisirs...). Pour cela, l'institut s'est penché sur les montants payés par carte bancaire en France, et a observé un net rebond des transactions cet été, par rapport à la même période en 2019, avec un bond de 10% entre le 26 juillet et le premier août, et de 16% sur la semaine du 2 au 8 août. Mais entre le 9 et le 15 août, la progression a brusquement ralenti : +3,5 %, puis une hausse de 5 %, ce qui correspond à l'entrée en vigueur du pass.