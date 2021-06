Restauration : Emmanuel Macron promet une "mobilisation" pour les 100.000 emplois non pourvus

Alors que la menace de faillites en série plane, avec la fin des aides de l'Etat, les professionnels font face à un autre problème de taille : le manque de main d'oeuvre.

(Boursier.com) — La France se prépare à la troisième phase du déconfinement, avec au menu entre autres à partir de mercredi, un couvre-feu décalé à 23 heures, la réouverture des restaurants en salle, ou des jauges plus larges dans les cinémas et autres lieux culturels...

"Demain, c'est l'étape importante pour les restaurateurs et cafetiers", a commenté Emmanuel Macron, en visite dans un lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage dans la Drôme. "Depuis de longs mois, ils ont beaucoup attendu... Nous avons tenu collectivement par la mobilisation nationale qui a accompagné les restaurateurs et cafetiers", a déclaré le chef de l'Etat.

Manque de main d'oeuvre

Emmanuel Macron a rappelé qu'il existait en France 110.000 offres à pourvoir, tout en affirmant son optimisme. "Je ne fais pas partie de celles et ceux qui pensent que le pire sur le front de l'emploi arrive. Ce serait faux de dire que dans le secteur de la restauration et du tourisme nous allons vers des licenciements."

Demain, une nouvelle étape sera franchie. Ici, dans un lycée hôtelier de la Drôme, comme partout en France, je mesure combien c'est attendu. C'est la vie qui va reprendre sur tous nos territoires ! C'est une part de notre culture, de notre art de vivre, que nous allons retrouver. pic.twitter.com/Q5P5rN32m1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron), via Twitter

Changement de voie

Selon les professionnels du secteur, beaucoup des anciens serveurs ou cuisiniers ont préféré changer de voie, via des formations ou tout simplement en choisissant une autre activité, souvent plus souple avec moins de contraintes horaires. La tension est particulièrement forte à l'approche de l'été, alors que l' effectif des saisonniers est estime à 300.000 pour juillet et août, une année classique.

La France compte 107.000 établissements, qui font travailler 650.000 salariés, dont 27% en région Ile-de-France...