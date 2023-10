Restauration dans les Ehpad : les repas des résidents épinglés par 60 Millions de consommateurs

Plus d'un an après la publication du livre "Les Fossoyeurs", '60 Millions de consommateurs' dévoile une enquête, dressant un bilan de la situation dans les Ehpad, notamment en ce qui concerne l'alimentation.

(Boursier.com) — Repas insipides, portions réduites, aliments broyés sans raison... Plus d'un an après la publication du livre "Les Fossoyeurs", dans lequel le journaliste indépendant Victor Castanet a mis en lumière, à travers des exemples et des témoignages, les dysfonctionnements du système de gestion mis en place par Orpea pour ses établissements de soins pour personnes âgées dépendantes, '60 Millions de consommateurs' a dévoilé jeudi une enquête dressant un bilan de la situation actuelle, notamment en ce qui concerne l'alimentation.

Le magazine mensuel pointe une mauvaise qualité des repas, laquelle pourrait compromettre la santé des résidents d'Ehpad. Si les repas dans les Ehpad sont perçus comme "assez équilibrés" selon la diététicienne Annick Ruffat, la qualité et leur aspect gustatif est, en effet, jugés médiocres, vois très mauvais, selon l'enquête réalisée auprès de près de 250 résidents de maisons de retraite et de leurs proches.

Pourtant, la qualité des plats consommés par les personnes âgées demeure un facteur décisif. "Contrairement aux idées reçues, le vieillissement augmente les besoins énergétiques, à cause d'un moins bon rendement métabolique", a-t-elle expliqué à '60 Millions de consommateurs'.

Seulement un quart des résidents finit son assiette

Les personnes âgées interrogées font notamment état de plats "peu appétissants", "sans aucun goût", qui comprendraient "des aliments non identifiables". Dans certains établissements, il est de coutume de réduire la nourriture en purée, sans prescription par un orthophoniste et même pour les résidents qui n'éprouvent aucune difficulté à se nourrir.

D'après '60 Millions de consommateurs', un quart seulement des résidents finit son assiette en raison de la mauvaise qualité des plats, tandis que 53% la terminent "occasionnellement" et 21% "jamais". A tel point que 30% d'entre eux risqueraient de souffrir de dénutrition, a estimé Sylvie Metzelard, rédactrice en chef du magazine.

"Ne pas manger ou mal manger conduit à la dénutrition"

"Ne pas manger ou mal manger conduit à la dénutrition. Cela accroît les risques de chute et ça vous limite les défenses immunitaires. Donc vous êtes en proie à plein d'infections", a-t-elle expliqué sur 'franceinfo'.

L'enquête pointe également la question des horaires des repas. Dans 75% des cas, les 12 heures de jeûne maximales recommandées par les gériatres sont "fréquemment dépassées". Face à cette situation alarmante, '60 Millions de consommateurs' recommande plusieurs actions, parmi lesquelles le suivi régulier du poids des résidents et "une prise en charge médicale en cas d'amaigrissement persistant".