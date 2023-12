Restaurants : les réservations en hausse pour les fêtes... sauf à Paris

-5% sur un an dans la capitale...

(Boursier.com) — Le secteur de la restauration enregistre de très bons niveaux de réservation à l'approche des fêtes de fin d'année, selon une étude de The Fork. Les réservations sont en hausse de 1% par rapport à l'an dernier, et de 36% par rapport à 2019, avant l'épidémie de Covid-19.

Paris, Strasbourg et Lyon restent les trois villes qui enregistrent le plus de réservations cette année, avec toutefois un bémol de taille dans la capitale : les réservations sont pour le moment en repli de 5% par rapport à l'an dernier. Elles progressent à Nice (+3%) et à Lyon (+2%) et s'envolent même à Strasbourg (+25%), Bordeaux (+20%) et Marseille (+15%), révèle le spécialiste de la réservation en ligne.

Palmarès

A la montagne, Megève observe une croissance des réservations multipliée par cinq par rapport à 2019 et en hausse de15% sur un an. Les deux restaurants qui enregistrent le plus de réservations sont Le Refuge et Le Vieux Megève.