Restaurants : le Medef veut une réouverture pour les clients équipés d'une application de traçage

Geoffroy Roux de Bézieux a appelé le gouvernement à autoriser les restaurants à rouvrir au plus vite, en intégrant dans le protocole sanitaire une application de traçage.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Emmanuel Macron a levé le voile mardi soir sur un déconfinement progressif en France en trois étapes, étalées sur plusieurs semaines. Si Geoffroy Roux de Bézieux s'est réjoui de la réouverture de tous les commerces dès le 28 novembre, le président du Medef a toutefois regretté l'interdiction pour les restaurateurs d'accueillir leurs clients au moins jusqu'au 20 janvier.

"On peut comprendre que dans les restaurants, on enlève le masque pour manger et qu'il y a plus de risques de contamination. Ce qui est décevant, c'est évidemment ces deux mois. Et puis, on ne sait pas dans quelles circonstances ils ouvriront le 20 janvier, quel protocole sanitaire", a-t-il regretté ce mercredi le patron de l'organisation patronale sur 'BFMTV/RMC'.

Souhaitant une réouverture des établissements au plus vite, il appelle ainsi à "démarrer tout de suite" des discussions sur un nouveau protocole sanitaire, qui pourrait inclure notamment une application de traçage.

Le QR code pour remplacer les carnets de rappel

Geoffroy Roux de Bézieux évoque l'exemple britannique. "Les Anglais s'apprêtent à ouvrir leurs pubs et leurs restaurants avec un protocole sanitaire, où il faudra télécharger une application géolocalisée, c'est-à-dire se signaler", a-t-il souligné.

L'application baptisée NHS Covid-19 intègre effectivement un suivi dédié aux restaurants. Mais contrairement à ce qu'affirme le président du Medef, l'outil de traçage britannique n'est pas “géolocalisé”. Il est en fait basé sur un système de QR code et remplace ainsi les carnets de rappel qu'on a d'ailleurs déjà pu voir en France.

"Un petit effort qu'on peut faire"

Le président du Medef veut ainsi rendre une telle application obligatoire pour les clients qui souhaitent manger dans un restaurant. "Alors, on va me dire : 'Tout le monde n'a pas de smartphone'... Ce qui est, il y en a 15% à 20%. Mais tout le monde n'est pas obligé d'aller au restaurant tout de suite", a souligné Geoffroy Roux de Bézieux. "Je trouve que c'est un petit effort qu'on peut faire et qui permettrait peut-être d'ouvrir un peu plus tôt", a-t-il estimé.

Pour rappel, tous les commerces, dont les librairies, les salons de coiffure ou encore les magasins de jouets, pourront rouvrir leurs portes dès ce samedi, à condition de respecter le nouveau protocole sanitaire. Pour les restaurants, il faudra attendre encore quelques semaines, leur réouverture n'étant pas prévue avant le 20 janvier...