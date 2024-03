Restaurants, hôtels, aéroports... L'UE va interdire les plastiques à usage unique d'ici à 2030

Les Vingt-Sept et les députés européens visent une baisse de 5 % du volume de déchets d'emballages d'ici à 2030...

(Boursier.com) — L 'Union européenne est parvenue à un accord provisoire sur une nouvelle loi visant à réduire les déchets d'emballage et à interdire les emballages plastiques à usage unique, tels que les sacs de supermarché pour les fruits et les petites bouteilles de shampoing dans les hôtels, d'ici au 1er janvier 2030, tout en prévoyant des dérogations pour certains secteurs.

Alors que chaque Européen produit près de 190 kg de déchets d'emballages par an, cette nouvelle loi fait partie intégrante du "Pacte vert", qui prévoit plusieurs objectifs : une baisse de 5% du volume de déchets d'emballages d'ici à 2030, suivi de réductions supplémentaires de 10% d'ici à 2035 et de 15% d'ici à 2040. De plus, tous les emballages devront être recyclables d'ici à 2030.

En 2022, la Commission européenne a proposé une révision des règles sur les déchets d'emballage, suite à une augmentation de plus de 20% au cours des 10 dernières années dans l'UE. Une hausse attribuée notamment à la popularité croissante des achats en ligne et des habitudes de consommation telles que le "grab and go", où les consommateurs achètent rapidement des produits emballés pour une consommation immédiate.

#PPWR 🎉We have a deal 👏 Accord historique et inespéré en fin de journée à Bruxelles pour mettre le secteur de l'emballage européen sur les rails de la circularité. 📦 Plus d'infos très bientôt ?? pic.twitter.com/VcDeHBmRtz >— Frédérique Ries (@Frederiqueries), via Twitter

Les contenants en papier et carton resteront autorisés

Ainsi, une interdiction s'appliquera aux contenants en plastique à usage unique (assiettes, gobelets...) dans les cafés et restaurants, pour les aliments et boissons consommés sur place. Les contenants en papier et carton resteront autorisés. Pour rappel, en France, la loi interdit déjà depuis 2023 l'utilisation des emballages à usage unique, pour la restauration sur place dans les restaurants comptant plus de 20 couverts.

A lire aussi...

D'ici 2030, d'autres contenants plastiques à usage unique seront également bannis, tels que les flacons miniatures de shampoing dans l'hôtellerie, les dosettes de sauces ou encore les emballages plastiques des fruits et légumes. De plus, les films utilisés pour envelopper les bagages dans les aéroports et les "chips" de polystyrène qui servent à caler les produits dans les colis seront également proscrits.

Interdiction des "polluants éternels"

Le texte va également interdire, à partir de 2026, l'ajout intentionnel dans les emballages alimentaires de PFAS ("polluants éternels"). Selon les avertissements des scientifiques, ces substances per- et polyfluoroalkylées sont très difficiles à éliminer pour l'organisme et sont considérées comme cancérigènes pour l'homme.

"Il s'agit clairement d'un accord historique. Pour la première fois dans une législation environnementale, l'UE fixe des objectifs de réduction de la consommation d'emballages, quel que soit le matériau utilisé", a salué Frédérique Ries, membre du groupe Renew, et rapporteure du texte. L'accord doit encore être approuvé par le Parlement européen et les gouvernements de l'UE, ce qui n'est pas acquis à l'approche des élections européennes en juin.