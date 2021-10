RER de nouvelle génération : Pécresse parle d'un "naufrage industriel"

La présidente de l'autorité des transports d'Île-de-France veut des explications d'Alstom et exige que la SNCF demande 64 millions d'euros de pénalités...

(Boursier.com) — Les usagers des RER D et E qui espéraient l'arrivée prochaine des 255 rames commandées début 2017 par Île-de-France Mobilités (IDFM) au constructeur Alstom vont devoir encore patienter. Alors que les premiers RER NG (nouvelle génération) devaient arriver sur la ligne D dans le courant de l'année, ils accuseront finalement deux ans de retard, selon un récent audit de la SNCF...

De quoi susciter la colère de la présidente de la région et d'IDFM Valérie Pécresse qui dénonce un "naufrage industriel", comme le rapporte 'Les Echos'. Dans un courrier aux PDG respectifs d'Alstom et de la compagnie ferroviaire, qui a mené l'appel d'offres, elle a appelé à trouver des solutions de remplacement, à leurs frais.

"Sentiment de trahison et rupture de confiance : le RER de nouvelle génération d'Alstom/Bombardier aura 2 ans de retard ! Je dénonce 'un naufrage industriel' qui pénalisera durement les voyageurs du RER D... Malgré les 3 Milliards d'euros engagés par IDFM", a-t-elle également regretté sur son compte Twitter.

Des "défauts d'organisation" selon Valérie Pécresse

"L'audit mené cet été par SNCF Voyageurs a révélé des retards répétés, du fait principalement de défauts d'organisation relevant d'un manque manifeste de maîtrise du processus industriel, inconcevable de la part d'un leader mondial du secteur", a-t-elle souligné au PDG d'Alstom Henri Poupart-Lafarge.

Elle évoque une situation "totalement inacceptable" alors qu'Île-de-France Mobilités est l'un de ses "plus grands clients mondiaux". Ce retard de deux ans "porte gravement atteinte à l'amélioration du service attendue par les millions de voyageurs empruntant ces lignes au quotidien", a ajouté l'élue, qui finance l'intégralité du futur parc...

Une "grande complexité technique" selon Alstom

Valérie Pécresse a également exigé que la SNCF applique "avec la plus grande fermeté les 64 millions de pénalités prévues au marché pour ce retard", concernant au moins la tranche ferme des 71 premières rames, facturée 1,55 milliard d'euros. Pour rappel, ces nouvelles rames doivent notamment permettre l'amélioration du confort pour les usagers, mais aussi de la ponctualité des nouveaux trains.

De son côté, Alstom, qui a déjà livré les 5 premiers trains RER NG pour les essais de validation et d'homologation du matériel, a admis "plusieurs éléments" qui l'ont contraint à décaler la livraison des premiers trains. Selon 'Les Echos', le groupe a invoqué "la grande complexité technique de ce nouveau matériel, ainsi que l'intégration d'un nouveau système de signalisation, des évolutions du cahier des charges en cours de projet et l'impact de la crise sanitaire sur la production, les campagnes d'essais et nos fournisseurs"...