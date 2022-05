Reprise des investissements dans le secteur hôtelier européen

Dans la foulée de la fin des confinements en Europe...

(Boursier.com) — D 'après Savills, conseil international en immobilier, 16,1 milliards d'euros ont été investis dans le secteur hôtelier européen en 2021, soit une hausse de 61% par rapport à l'année précédente. Ce résultat s'explique par la hausse des transactions sur un certain nombre de marchés européens importants, à savoir l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni, dont les volumes d'investissement respectifs ont augmenté de 211%, 122% et 84%.

Savills a observé une poursuite de cette tendance au premier trimestre de cette année avec un volume de transactions total en Europe s'élevant à 3,5 milliards d'euros, soit une hausse de 29,9% par rapport au premier trimestre 2020.

Bien que la croissance au premier trimestre par rapport à l'année dernière ait été très positive, elle marque néanmoins un ralentissement par rapport à celle des trimestres précédents, avec une croissance moyenne du 2ème au 4ème trimestre 2021 de 141% par rapport à l'année précédente. Savills attribue en partie ces chiffres à l'incertitude des acquéreurs et des vendeurs en janvier avec l'arrivée du variant Omicron du Covid...

Trajectoire positive

Les volumes d'investissement observés en 2021 étaient inférieurs de 14,8% à la moyenne annuelle à long terme d'avant la pandémie, qui s'élevait à 18,9 milliards d'euros, indiquant une trajectoire positive pour la reprise du marché, conforme au rebond du nombre de visiteurs étrangers sur un certain nombre de marchés européens. Le nombre de visiteurs internationaux en Espagne en février 2022 était par exemple 28% inférieur aux chiffres de 2019.

Les ventes clés survenues en Europe ces 12 derniers mois incluent notamment :

, la plus grande vente d'un actif unique avec 906 chambres, vendu pour environ 135 millions de livres Le Grand Hotel de Stockholm , vendu pour 355,4 millions d'euros

(12 hôtels britanniques de la marque Hilton), vendu pour 555 millions de livres Le Selenta ESP Hotel Portfolio 2021 (une chaîne de quatre hôtels espagnols), vendu pour 440 millions d'euros

Soulignons que le marché français participe à cette dynamique, même s'il reste sur des volumes plus réduits que ses principaux voisins... Il a approché le milliard d'euros en 2021, en hausse de plus de 30% par rapport à l'année précédente. Il est animé par l'activisme d'investisseurs tels que Extendam ou Swiss Life Asset Management, qui ont réalisé plusieurs opérations majeures.

Gros "tickets"

Le montant unitaire de plusieurs acquisitions a ainsi dépassé les 70 millions d'euros, voire les 100 millions d'euros, à l'image des opérations qui ont porté sur des actifs unitaires tels que l'Holiday Inn Porte de Clichy (262 chambres) ou sur un autre hôtel également situé dans le secteur émergent de la Porte de Clichy : le Timhotel Berthier (253 chambres).

Le marché français a également connu en 2021 plusieurs opérations sur des portefeuilles, à l'image de la cession du portefeuille SCSP (12 hôtels existants et 1 en développement, pour un total de près de 1.300 chambres) ou d'un portefeuille Vacanceselect, spécialiste de l'hôtellerie de plein air.

Cyril Robert, Directeur Recherche, Savills France, a déclaré : Sauf à ce que les répercussions économiques de la guerre en Ukraine ne prennent une ampleur inattendue, ce dynamisme du marché hôtelier et le regain d'intérêt qu'il provoque en France et en Europe devraient se poursuivre et s'amplifier. Les investisseurs ont en effet pris en compte la forte reprise de la fréquentation touristique en Europe, spectaculaire sur des villes telles que Paris. Pendant le weekend de Pâques 2022, le taux d'occupation des hôtels parisiens a ainsi dépassé les 90%, soit un niveau supérieur à celui enregistré en 2019 avant l'éclatement de la pandémie de Covid. L'appétit des acheteurs est également alimenté par les perspectives offertes par l'hybridation des usages et des actifs, qui n'épargne pas l'hôtellerie. L'évolution des stratégies résidentielles individuelles, liée au télétravail, et le développement du coworking ou du flex ouvrent en effet de nouveaux champs de rentabilité aux investisseurs en hôtellerie."

D'après Richard Dawes, Directeur Hotels team Savills EMEA, "Nous nous attendons à ce que les investissements se poursuivent avec une compression des rendements dans certains secteurs spécifiques du marché, tout en observant une certaine modération de l'activité dans d'autres secteurs en raison de l'évolution des coûts de financement, de la hausse du prix de l'eau et de l'énergie, des coûts de main-d'oeuvre et de la crise ukrainienne. 2022 devrait néanmoins être l'année où la reprise de l'activité se confirme sur les grands marchés européens avec le retour des visiteurs internationaux, reprise déjà démontrée par la surperformance de certains marchés par rapport aux mêmes périodes de 2019. Combinée aux fondamentaux à long terme stimulant la demande, cette reprise signifie que l'appétit des investisseurs pour le secteur de l'hôtellerie européenne est amené à perdurer en dépit des turbulences actuelles."