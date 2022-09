Report de l'âge de départ à la retraite : ce serait "mettre le feu au pays", selon Laurent Berger

"Il y a un climat tendu, mettre de l'huile sur le feu avec une réforme des retraites, ce serait dingue", a estimé le secrétaire général de la CFDT.

(Boursier.com) — "C 'est non maintenant et c'est non toujours"... Alors que le ministre du Travail Olivier Dussopt a de nouveau assuré que la réforme des retraites restait "bien sûr une priorité du gouvernement", le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a haussé le ton ce jeudi pour réaffirmer son opposition au projet du gouvernement de reporter l'âge légal de départ à la retraite.

"Dans le contexte qui est le nôtre, avec la crise géopolitique, avec la crise énergétique, avec la question de la transition écologique, avec les difficultés du travail, ce n'est pas le moment d'aller mettre le feu au pays avec une réforme des retraites" qui serait lancée "de façon verticale, brutale", a prévenu le numéro 1 de la CFDT sur 'RTL'.

"Il y a un climat tendu, mettre de l'huile sur le feu avec une réforme des retraites, ce serait dingue", a-t-il répété, rappelant qu'Emmanuel Macron avait proposé en 2017, lors de son premier quinquennat, "une réforme universelle des retraites pour avoir un système plus juste". Or, "l'option qui est prise aujourd'hui, c'est justement d'accentuer les inégalités" et "ce n'est pas la bonne approche", a-t-il estimé.

Vers un appel à la mobilisation ?

"Clairement opposé" à un report de l'âge légal de départ à la retraite, Laurent Berger a prévenu que "si le gouvernement décidait par le biais du PLFSS (projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le budget de la Sécu)" d'avoir une telle mesure, la CFDT - traditionnellement "réformiste" - appellera à la mobilisation et sera déterminée à faire reculer le gouvernement".

L'exécutif table sur une entrée en vigueur progressive de sa nouvelle réforme des retraites à partir de l'été 2023. Le ministre du Travail Olivier Dussopt a indiqué mercredi que les premières discussions avec les partenaires sociaux devraient commencer "autour du 15 septembre", date de présentation du rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites (COR).

Malgré son opposition aux projets gouvernementaux de réformes de l'assurance chômage et des retraites, le secrétaire général de la CFDT a souligné que le syndicat restait ouvert au dialogue avec l'exécutif, notamment dans le cadre du Conseil national de la refondation (CNR).

"Ne faites pas de conneries"

Il estime qu'"il faut y aller" pour "aller dire les yeux dans les yeux au président de la République, au gouvernement, 'ne faites pas de conneries' - excusez-moi du terme -, n'allez pas sur cette réforme aujourd'hui parce que vous mettriez le pays en danger."

Dans le camp présidentiel, Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, a jugé que sa responsabilité était "de déterminer des majorités", quitte à trouver "d'autres voies de passage". "Si on nous dit qu'il vaut mieux travailler sur la durée de cotisation, sur le nombre de trimestres, plutôt que de travailler sur l'âge légal, je ne vois pas pourquoi on s'arc-bouterait sur le sujet", a-t-elle fait remarquer sur 'LCI'.

"Par contre le point de départ, et ça je n'en bougerai pas, notre majorité n'en bougera pas, c'est de dire qu'il faut mener à bien cette réforme des retraites", a prévenu Aurore Bergé.