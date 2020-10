Repli de 11,5% du chômage au troisième trimestre en France

Cela représente 475.900 inscrits en catégorie A en moins, et cette baisse s'est poursuivie en septembre (-0,4%).

(Boursier.com) — Les chiffre sont impressionnants, après une hausse exceptionnelle au printemps avec le confinement : le nombre de chômeurs en France a chuté de 11,5% au troisième trimestre, selon les données du ministère de Travail publiées mardi... Cela représente 475.900 inscrits en catégorie A en moins, et cette baisse s'est poursuivie en septembre (-0,4%).

"Ce nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 15,2% pour les moins de 25 ans (+13,1% sur un an), de 12% pour ceux âgés de 25 à 49 ans (+9,9% sur un an) et de 7,9% pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+6,6% sur un an)", détaille la Dares.

Septembre, cinquième mois de baisse

Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) a augmenté de 9,7% par rapport au trimestre précédent et sur la même période celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) bondit même de 37,7%.

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C a diminué de 0,5% sur ce trimestre (-31.200) et affiche une hausse de 4,7% sur un an.

Septembre est le cinquième mois consécutif de baisse du chômage en France, après la flambée enregistrée au printemps avec la crise sanitaire. Sur un an, le nombre de demandeurs n'ayant exercé aucune activité progresse de 9,5%...