Réouverture le 6 juillet pour le musée du Louvre

La réouverture des musées et monuments nationaux est possible à partir du 2 juin avec la nouvelle phase du décofinement, mais le calendrier va en pratique s'étaler pendant un mois et demi.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le musée du Louvre, fermé depuis le 13 mars en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi qu'il se préparait à rouvrir le 6 juillet prochain dans le cadre de la nouvelle phase du déconfinement mise en oeuvre par le gouvernement français.

Le musée le plus visité du monde précise dans un communiqué que le jardin du Carrousel, qui dépend du même établissement public, rouvrira dès samedi. Le jardin des Tuileries sera de nouveau accessible dimanche.

Le Louvre-Lens aussi se prépare

Le musée du Louvre-Lens se prépare lui aussi à une réouverture progressive : son parc et la Galerie du Temps seront accessibles gratuitement à partir de mercredi prochain ; le 10 juin pour l'exposition "Soleils noirs" dont l'accès sera gratuit durant tout le mois de juin.

Le Premier ministre Edouard Philippe a présenté jeudi la "phase 2" du déconfinement, en pleine crise sanitaire liée au coronavirus. Après un premier déverrouillage le 11 mai, de nouvelles mesures vont entrer en vigueur à partir du 2 juin, au vu d'une situation sanitaire jugée encourageante.

Réouverture des cinémas le 22 juin

La réouverture des musées et monuments nationaux est donc possible à partir du 2 juin mais le calendrier va en pratique s'étaler pendant un mois et demi.

Les cinémas rouvriront à compter du 22 juin, sur l'ensemble du territoire, pour répondre à la demande des professionnels qui souhaitaient un redémarrage concerté. Dans les zones vertes, les salles de spectacle et les théâtres pourront ouvrir à compter du 2 juin. Il faudra attendre le 22 juin dans les zones oranges.