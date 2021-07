Réouverture des discothèques : opération "une vaccination, une entrée offerte" !

Afin d'inciter les jeunes à se faire vacciner contre le Covid-19, les deux syndicats du secteur lancent une opération proposant une entrée offerte contre une preuve de vaccination.

(Boursier.com) — Après 16 mois de fermeture pour cause de Covid-19, les discothèques rouvrent ce vendredi... Mais à l'heure où la progression du variant Delta inquiète dans le pays, les deux syndicats du secteur, l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie (Umih) et le Groupement national des indépendants (GNI), ont décidé de lancer une opération inédite pour inciter les jeunes à se faire vacciner.

Ainsi, toutes les personnes qui se présenteront devant une boîte de nuit participant au projet avec un certificat attestant qu'ils ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 pourront entrer gratuitement...

Même s'il ne sait pas encore combien d'établissements seront partenaires de l'opération baptisée "une vaccination, une entrée offerte", le président de la branche des discothèques et établissements de nuit au GNI Jérôme Guilbert a assuré au 'Parisien' qu'"ils seront nombreux".

Pass sanitaire exigé

"Nous voulons prouver au gouvernement que nous sommes un maillon essentiel dans la vaccination des jeunes. Nous avons une force de frappe énorme... Que l'Etat nous considère enfin comme des alliés et non pas comme des voyous !", a-t-il ajouté.

A noter que participer à cette opération ne dispense pas de l'utilisation du pass sanitaire, sans lequel il sera impossible de rentrer dans les établissements. Comme le prévoit le protocole sanitaire, les exploitants seront tenus de vérifier que les noctambules disposent d'un certificat de vaccination complet, d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures ou encore d'un test prouvant qu'ils se sont remis d'une contamination au Covid-19 dans les 15 derniers jours...

Trois discothèques sur quatre ne pourront pas rouvrir ce vendredi

D'autres mesures sanitaires devront d'ailleurs être appliquées par les établissements, telles qu'une jauge de 75%. En outre, le masque sera fortement recommandé, mais pas obligatoire pour les clients.

Pour rappel, trois discothèques sur quatre ne pourront pas rouvrir ce vendredi, selon l'Association française des exploitants de discothèque et dancing (Afedd), qui a effectué un sondage auprès des établissements. Les raisons invoquées sont à la fois sanitaires, sécuritaires et économiques...