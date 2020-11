Réouverture des commerces : verdict la semaine prochaine

Réouverture des commerces : verdict la semaine prochaine









L'objectif du 1er décembre pourra-t-il être tenu ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'épidémie de COVID-19 est entrée dans une phase de décroissance, mais le virus continue à circuler très activement partout en France, a répété mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui espère être en mesure d'entamer la campagne de vaccination début 2021.

Le ministre a toutefois dit ne pas être en mesure d'avancer une date pour la levée du confinement, ni pour la réouverture des commerces jugés non essentiels, mais a assuré que les restrictions de circulation ne seraient pas supprimées le 1er décembre, comme l'avait déjà annoncé jeudi le Premier ministre. Olivier Véran a par ailleurs dit ne pas pouvoir "promettre que nous pourrons être rassemblés partout" en France pour les fêtes de fin d'année.

Réponse la semaine prochaine

Le porte-parole du gouvernement s'est avancé un peu plus dans les prévisions, en tout cas le dossier épineux des commerces. "La décision sera prise courant de la semaine prochaine", a indiqué Gabriel Attal sur France 2.

"Aujourd'hui l'objectif c'est le 1er décembre mais évidemment s'il y a de très bonnes nouvelles, que la situation continue de s'accélérer de manière positive, évidemment on fera au mieux pour que les commerçants puissent travailler. Notre souhait c'est que les commerçants puissent rouvrir le plus rapidement possible", a-t-il déclaré.

La date du 1er décembre a déjà été évoquée par Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, mais les tractations semblent difficiles au sein du gouvernement. De leur côté, les commerçants souhaiteraient une réouverture un peu plus tôt, pour le Black Friday, cette journée de grosses promotions sur internet programmée le 27 novembre. Une réunion est prévue vendredi avec l'exécutif.