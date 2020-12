Réouverture des bars et restaurants : pas de "certitude" sur la date du 20 janvier

"Je ne peux pas vous dire avec certitude que nous rouvrirons les bars et les restaurants le 20 janvier, ce serait malhonnête de ma part", a affirmé Bruno Le Maire...

(Boursier.com) — Rien n'est moins sûr pour les bars et les restaurants. Alors que les professionnels du secteur sont descendus dans la rue ce lundi pour réclamer la réouverture des établissements "le plus rapidement possible", le ministre de l'Economie Bruno Le Maire continue de jouer la carte de la prudence.

Pour rappel, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé que les commerces non-essentiels rouvriront leurs portes fin novembre, tandis que "les bars et restaurants resteront fermés jusqu'au 20 janvier 2021", car ce sont des "lieux de contamination virale élevée". Leur réouverture pourra se faire à condition que "la période des fêtes de fin d'année ne se soit pas traduite par un rebond de l'épidémie" de Covid-19.

Mais "je ne peux pas vous dire avec certitude que nous rouvrirons les bars et les restaurants le 20 janvier, ce serait malhonnête de ma part" et "ce serait prendre un risque excessif que de dire ça", affirmé ce lundi le locataire de Bercy sur 'franceinfo'.

Les restaurateurs reçus "dans les semaines qui viennent"

"Je crois avoir tenu un discours de vérité depuis le premier jour de cette crise, je continuerai à le tenir", a insisté Bruno Le Maire, précisant qu'il recevrait "à nouveau les restaurateurs dans les semaines qui viennent".

Le ministre de l'Economie doit voir "avec eux quels sont les accompagnements complémentaires qui sont nécessaires, comment est-ce qu'ils peuvent redémarrer, comment est-ce qu'on peut les accompagner aussi sur le long terme, parce que les restaurateurs aujourd'hui vivent des moments qui sont terribles".

"Nous allons continuer à les accompagner"

Par ailleurs, Bruno Le Maire a confirmé que les aides aux professionnels de la restauration seront maintenues l'année prochaine et que de nouvelles aides pourraient arriver. "Nous allons continuer à les accompagner", a-t-il assuré.

Il a d'ailleurs rappelé que "tous ces restaurants peuvent avoir une indemnisation de 20% de leur chiffre d'affaires par rapport à 2019". "On veut couvrir toutes leurs charges fixes, on prend en charge l'activité partielle à 100% autant de temps que resteront fermés les restaurants. Et s'il faut des mesures complémentaires ici ou là, nous serons là", a ajouté le ministre.