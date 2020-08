Rentrée scolaire : pas de masques gratuits pour tous les élèves

Selon les informations du 'Parisien', le masque, rendu obligatoire à partir de 11 ans, sera bien à la charge des familles, sauf pour les plus précaires...

(Boursier.com) — L 'Etat ne fournira pas de masques aux élèves... La question de la gratuité des masques avait été relancée ces derniers jours, alors que le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer avait annoncé la semaine dernière la systématisation du port du masque dans les espaces clos des établissements scolaires pour tous les adultes et pour les enfants à partir de 11 ans.

Selon les informations du 'Parisien', le gouvernement a tranché ce mardi. Voulue par de nombreux élus et associations, la gratuité des masques à l'école ne verra pas le jour, un membre de l'entourage du Premier ministre Jean Castex ayant expliqué au quotidien qu'"aucun pays au monde n'assure la gratuité des masques. La lutte contre la pandémie est l'affaire de tout le monde".

Pour rappel, plusieurs responsables politiques, dans l'opposition mais aussi parmi la majorité, demandent la distribution gratuite de masques dans les établissements scolaires. Jean-Luc Mélenchon, le patron des Insoumis, l'a de nouveau réclamée dimanche dernier son discours aux journées d'été du parti. "Si les masques sont obligatoires à l'école, ils doivent être gratuits. Car l'école dans notre pays est gratuite et obligatoire", a-t-il rappelé.

Gratuité pour les plus précaires

Sur 'franceinfo' ce mardi, Yannick Jadot, eurodéputé écologiste, a également estimé qu'il fallait "que les écoles aient leurs stocks de masques et quand les gamins arrivent à l'école, ils ont un masque délivré par l'école, le collège ou le lycée". "Les masques doivent être gratuits pour tout le monde", a-t-il insisté.

Ainsi, le masque serait donc bien obligatoire pour les collégiens et les lycéens mais à leur charge, à l'exception des plus précaires comme c'est déjà le cas. Le gouvernement a en effet décidé d'aider avant tout les plus modestes. Depuis le début du mois d'août, environ 40 millions de masques, censés protéger quelque 7 millions de Français durant deux mois, ont ainsi été envoyés aux foyers les plus précaires.

Des masques gratuits pour les lycéens franciliens

De son côté, Jean-Michel Blanquer avait déjà écarté une possible gratuité des masques pour tous les enfants. Mais "nous pourrons fournir des masques aux enfants dont les parents sont en grande difficulté", avait précisé le ministre sur 'BFMTV'.

Par ailleurs, certaines collectivités sont montées au créneau et se sont déjà engagées à offrir des masques à la rentrée, comme les régions Occitanie et Hauts-de-France. Ce mardi, Valérie Pécresse a annoncé que le conseil régional d'Île-de-France allait distribuer deux masques lavables en tissu à chaque lycéen francilien et à chaque professeur durant la première semaine de la rentrée scolaire. La mesure devra permettre d'équiper les quelque 522.000 lycéens franciliens, dans le public comme dans le privé.