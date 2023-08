Rentrée scolaire : le prix des fournitures toujours en hausse

Selon l'UFC-Que Choisir, le prix moyen du matériel scolaire a augmenté de 11% par rapport au même panier un an plus tôt...

(Boursier.com) — La charge liée aux fournitures scolaires pèse de plus en plus sur le budget des ménages !... Alors que les enfants vont bientôt prendre à nouveau le chemin de l'école, l'UFC-Que Choisir a révélé ce lundi que le prix moyen du matériel scolaire, pour les parents qui ont l'habitude de faire leurs courses de rentrée en août, a augmenté de 11% par rapport au même panier un an plus tôt.

L'association de défense des consommateurs note que la papeterie enregistre la plus forte hausse, avec une augmentation de 14%. De même, le matériel artistique (incluant la peinture, les pinceaux, etc.) continue de flamber, atteignant une hausse de 12% sur un an (contre à 9% entre juillet 2022 et juillet 2023).

Le matériel scientifique enregistre également une augmentation significative (9% par rapport à 8% en juillet), ainsi que les articles tels que les stylos, crayons et feutres (8% au lieu de 7%). Dans l'ensemble, les marques de distributeurs affichent une légère hausse supérieure à celle des marques nationales (11% contre 10%).

Hausses des prix de certaines matières premières

Selon l'UFC-Que Choisir, cette augmentation des prix s'explique en partie par les hausses enregistrées pour certaines matières premières, notamment la pâte à papier, dont les cours ont explosé en 2022. Toutefois, la diminution amorcée il y a quelques mois ne semble pas encore avoir été reflétée dans les prix de détail.

Mi-août, la Confédération syndicale des familles (CSF) avait déjà prévenu que la rentrée scolaire allait coûter plus cher pour les familles, affirmant également dans un rapport que l'inflation entraînerait une augmentation de 11,3% du coût des fournitures.

Revalorisation de l'ARS insuffisante ?

"Les familles devront dépenser entre 900 euros et 1.700 euros en moyenne pour la scolarité d'un enfant", pointe le rapport. La CSF a estimé que même avec la revalorisation de 5,6% des montants de l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) par rapport à l'année précédente, ces sommes ne seraient pas suffisantes pour couvrir les dépenses liées à la scolarité tout au long de l'année scolaire.

Comme l'avait révélé une enquête réalisée par CSA Research pour Cofidis et publiée fin août, environ deux tiers des parents (65%) estiment qu'ils vont devoir se restreindre sur les dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants cette année...