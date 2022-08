Rentrée scolaire : L'Unef alerte sur la hausse du coût de la vie étudiante

Selon le syndicat étudiant, l'augmentation pour l'année scolaire 2022-2023 est de 6,47% en un an, soit une dépense supplémentaire de 428,22 euros...

(Boursier.com) — A quelques jours de la rentrée universitaire, l'Union nationale des étudiants de France (Unef), l'un des principaux syndicats étudiants, a publié sa 18ème enquête sur le coût de la vie. Il en ressort que pour l'année scolaire 2022-2023, quasiment tous les postes de dépenses (logement, alimentation, charges, etc.) vont augmenter pour les étudiants.

Selon le rapport, le coût de la vie étudiante a progressé de 6,47% en un an, contre une inflation de 6,1%. "Cette augmentation représente 428,22 euros en plus par an, soit 35,7 euros en plus par mois dans le budget des étudiants", détaille le syndicat étudiant à 'France Inter'.

"On a une augmentation de l'inflation qui est un peu plus forte au niveau des étudiants parce que les postes de dépenses qui nous concernent sont des dépenses de première nécessité", a expliqué la présidente de l'Unef Imane Ouelhadj, citant notamment l'alimentation, le logement ou encore l'énergie...

Les loyers en hausse de 1,37%

Dans le détail, les loyers, qui représentent plus de la moitié du budget des étudiants, sont en hausse de 1,37%. La hausse des prix des produits alimentaires est de 15% sur un an pour les pâtes et de 23% pour le café, d'après les calculs de l'Unef, précisant que cela représente entre 10 et 14 euros en plus chaque mois...

En revanche, le coût des transports stagne pour les étudiants qui ont accès aux tarifs réduits mis en place par plusieurs grandes villes. Le syndicat étudiant dénonce tout de même des inégalités qui se sont creusées, soulignant que les étudiants boursiers voient leur coût des transports reculer de 2,48%, contre une hausse de 0,4% pour les autres.

Une augmentation de 4% des bourses étudiantes

Par ailleurs, l'Unef a de nouveau pointé les frais d'inscriptions obligatoires. A la rentrée 2022-2023, ces frais représentent 170 euros pour une année de cycle de licence, 243 euros pour une année de cycle master pour les étudiants français et européens, 1170 euros et 2770 euros pour les étudiants étrangers hors-UE.

Début juillet, la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau avait, pour rappel, annoncé que les bourses sur critères sociaux allaient être revalorisées de 4% à la rentrée 2022. Mais pour Imane Ouelhadj, cette hausse "ne va pas permettre aux étudiants de s'en sortir". Pour l'échelon 0 bis, celui qui est "le plus donné aux étudiants", "cela représentera une augmentation de 4 euros par mois", a indiqué la présidente du syndicat étudiant...