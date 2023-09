Rentrée scolaire : dans près d'un collège et lycée sur deux, au moins un enseignant manque à l'appel

Selon une enquête du Snes-FSU, il manquait au moins un professeur dans 48% des collèges et lycées généraux et technologiques au 8 septembre.

(Boursier.com) — La promesse d'un professeur devant chaque classe n'a pas été tenue... Alors que 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école la semaine dernière, la rentrée scolaire se déroule à nouveau sous tension en raison d'une pénurie d'enseignants qui persiste. Selon une enquête du Snes-FSU, il manquait au moins un professeur dans 48% des collèges et lycées généraux et technologiques au 8 septembre.

"Toutes les académies sont touchées, avec quelques disparités géographiques", indique le syndicat le plus représentatif du second degré dans un communiqué. Ainsi, au 7 septembre, il manque au moins un professeur dans 60% des établissements del'académie de Créteil.

Au 4 septembre, plus de la moitié des écoles en Dordogne enregistraient une absence d'au moins un enseignant, tandis que ce chiffre avait augmenté à un tiers au 8 septembre. Selon l'enquête réalisée dans plus de 500 établissements, il y avait également 5% des collèges et lycées de l'académie d'Orléans-Tours où au moins un professeur manquait à l'appel.

"Statut de plus grande enseigne de bricolage du pays"

"L'Education nationale confirme son statut de plus grande enseigne de bricolage du pays, entre petites annonces dont certaines sur Facebook ! Comment s'habituer à ce type de rentrée ?", a dénoncé le SNes-FSU. "Le choc d'attractivité promis par Emmanuel Macron et Pap Ndiaye n'a pas eu lieu puisque des milliers de postes n'ont pas été pourvus aux concours", estime le syndicat.

"La promesse d'Emmanuel Macron d'augmenter les salaires de toutes et tous de 10% sans contreparties n'est pas tenue. Les sommes engagées ne permettent même pas de rattraper les pertes de pouvoir d'achat de ces 20 dernières années", affirme-t-il, tout en appelant à "une revalorisation sans contreparties et une amélioration de nos conditions de travail".

Plus de 3.100 postes non pourvus aux concours enseignants

Pour rappel, le président de la République Emmanuel Macron et le gouvernement avaient promis la présence d'enseignants devant chaque classe lors de cette rentrée 2023-2024. Fin juillet, le chef de l'Etat avait assuré qu'il y aurait bien "un professeur devant chaque classe à la rentrée". "Nous mettons en place un système qui permettra de ne plus perdre d'heures d'enseignement, d'abord en mettant les modules de formation continue hors du temps de présence devant les élèves, et ensuite en ayant un système de remplacement plus efficace", avait-il précisé.

Selon des chiffres publiés début juillet par le ministère de l'Education, plus de 3.100 postes n'ont pas été pourvus cette année aux concours enseignants, confirmant des difficultés persistantes de recrutement.