Rentrée scolaire : comment les familles serrent la vis...

Habillement, fournitures et même activités extra-scolaires sont revus en baisse pour diminuer le budget...

(Boursier.com) — Le budget est en hausse, inflation oblige, et plus de deux tiers des Français (68%) prévoient de se restreindre cette année en ce qui concerne les dépenses liées à la prochaine rentrée scolaire de leurs enfants. Près d'un quart d'entre eux (22%) affirment qu'ils devront "beaucoup" faire attention, selon le dernier baromètre dédié de Cofidis.

L'habillement est pour une large majorité des sondés - plus d'un Français sur deux (57%) - cité comme le premier poste de dépense concerné. Le deuxième poste le plus impacté par ces restrictions est celui des activités extra-scolaires (39%). Il s'agit pourtant d'activités susceptibles de peser sur le bien-être et à l'épanouissement des enfants scolarisés, ainsi que de conduire à des inégalités sociales entre les enfants.

Moins de budget pour les fournitures

Enfin, l'enquête révèle que 37% des parents envisagent de baisser leur budget pour l'achat de fournitures scolaires, quand 13% (soit plus d'un parent sur 10 interrogés) affirment qu'ils devront revoir leur budget lié aux inscriptions à la cantine, suivi de très près par les livres et manuels scolaires (11%).

Familles de France a publié en début de semaine les chiffres de son enquête sur le coût de la rentrée scolaire 2022-2023 (papeterie, fournitures, articles de sport) pour un élève qui rentre en 6ème. La facture passe la barre des 200 euros cette année, soit une augmentation de 4,25% par rapport à la rentrée 2021...