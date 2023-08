Rentrée scolaire : 2 parents sur 3 vont se restreindre cette année

Selon une enquête réalisée par CSA Research pour Cofidis et publiée ce mardi, 59% des parents prévoient de tailler en premier lieu dans les dépenses d'habillement...

(Boursier.com) — A quelques semaines de la rentrée des classes, et dans un contexte d'inflation toujours présent, environ deux tiers des parents (65%) estiment qu'ils vont devoir se restreindre sur les dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants cette année, comme le révèle une enquête réalisée par CSA Research pour Cofidis et publiée ce mardi.

Cette situation est notamment partagée par "les jeunes parents de 25 à 34 ans qui sont, quant à eux, 79% à prévoir de diminuer leur budget au global", détaille l'étude, qui prend en compte les différents postes de dépenses tels que l'habillement, les activités extra-scolaires, ou encore les inscriptions à la cantine.

A l'inverse, 35% des parents interrogés n'ont pas le sentiment qu'ils vont devoir rogner dans les dépenses liées à la rentrée scolaire cette année (25% des sondés ont répondu "Non pas vraiment" et 9% "Non pas du tout).

Budget réduit pour l'habillement

Comme l'année dernière, 59% des parents entendent tailler en premier lieu dans les dépenses d'habillement, suivies par les articles de sport (40%), les inscriptions aux activités extra-scolaires (37%) et les fournitures scolaires (37%). "L'inscription à la cantine sera également une dépense pour laquelle 13% des parents interrogés prévoient de réduire leurs frais", indique l'étude.

"Ces résultats nous confirment bien que l'inflation touche l'ensemble des postes de dépenses, même ceux dédiés à l'instruction des enfants. Les parents et particulièrement les jeunes parents, choisissent de se restreindre pour en limiter les coûts", explique Mathieu Escarpit, directeur marketing Cofidis France.

La rentrée 2023 sous le signe du recyclage et de la réutilisation

Ainsi, les parents mettent en place "des stratégies qui leur permettent d'arbitrer entre les dépenses qu'ils jugent essentielles et non essentielles en matière de scolarité. C'est ainsi que le recyclage et la réutilisation des équipements de l'année dernière semblent être deux solutions privilégiées pour les parents afin de limiter les impacts de la crise", analyse Mathieu Escarpit.

D'après l'enquête, il ressort que 49% des parents interrogés envisagent de mettre en oeuvre cette stratégie pour alléger leur budget, tandis que 46% opteront plutôt pour l'achat de nouveaux équipements au détriment de l'inscription à des activités extra-scolaires. Enfin, 34% des parents envisagent d'explorer le marché de l'occasion, ou prévoient d'e´pargner davantage chaque mois (21%), avant d'envisager éventuellement un crédit à la consommation (13%).