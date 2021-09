Rentrée : Quels sont les produits high-tech préférés des 18-24 ans ?

L'ordinateur portable s'impose !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — À l'occasion de la rentrée étudiante, idealo dévoile la répartition de la demande en produits high-tech de la tranche d'âge des 18-24 ans sur les trois dernières années en juillet et août. Sans surprise cette année encore, l'ordinateur portable - indispensable des études supérieures - demeure le produit high-tech le plus recherché des 18-24 ans avec 62% de la demande en 2021. Si les moniteurs représentent également une belle part de la demande des 18-24 ans lors de l'été (17% en 2021), les casques audio, tablettes et imprimantes sont quant à eux bien moins plébiscités à ce moment de l'année...

Avec la crise de la Covid-19, on remarque tout de même une stabilisation de la demande pour les ordinateurs portables depuis 2020 après une période d'augmentation de 7 points (61% en 2020 VS 54% en 2019). La crise sanitaire a également engendré une baisse de la demande en moniteurs (24% en 2019 VS 18% en 2020) qui peut s'expliquer par le besoin de mobilité lors du confinement.

A contrario, l'essor du télétravail et des cours à distance concordent avec la légère augmentation de la demande en imprimantes et disques durs...

Prix tendus

En analysant le prix moyen pour chaque catégorie de produits high-tech aux mois de juillet et août sur les trois années passées, idealo dévoile l'impact de la crise sanitaire du Covid-19 et de la hausse de la demande sur les prix. idealo a également analysé le prix moyen de chacune de ces catégories à l'approche de la rentrée (juillet-août) lors des 3 dernières années.

Verdict : la hausse de la demande et la pénurie de certains composants électroniques ont conduit à une hausse des prix conséquente pour les ordinateurs portables (+167 euros), les imprimantes (+101 euros) ou encore pour les tablettes tactiles (+80 euros) entre 2019 et 2021.