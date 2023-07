Rentrée : la DGCCRF va enquêter sur les hausses de prix des fournitures scolaires

Selon l'UFC-Que Choisir, les stylos, cahiers, règles et autres matériels ont augmenté de 10% entre juillet 2022 et juillet 2023...

(Boursier.com) — Alors que les vacances scolaires viennent de débuter, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) s'attaque de front à une préoccupation croissante : les prix des fournitures scolaires. Ce jeudi, la ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, Olivia Grégoire, a en effet annoncé saisir la répression des fraudes qui va enquêter sur "les hausses de prix des fournitures scolaires".

"A l'approche de la rentrée, toujours vigilante à la protection du pouvoir d'achat des Français, j'ai demandé aux services de la DGCCRF d'enquêter sur les hausses de prix des fournitures scolaires", a-t-elle tweeté, précisant que "les conclusions seront rendues en septembre".

Cette demande intervient alors que l'UFC-Que Choisir a exprimé ce jeudi son inquiétude face à la flambée des prix des fournitures scolaires constatée dans les rayons. En se basant sur des relevés de prix effectués au début du mois de juillet, l'association a révélé des résultats préoccupants.

A l'approche de la rentrée, toujours vigilante à la protection du pouvoir d'achat des Français, j'ai demandé aux services de la @dgccrf d'enquêter sur les hausses de prix des fournitures scolaires. > >Les conclusions seront rendues en septembre. https://t.co/InimZWr3Tg

— Olivia Gregoire (@oliviagregoire), via Twitter

Une hausse du prix moyen de +10% sur un an

"On a réalisé des relevés de prix au début du mois de juillet : on a comparé les prix du 12 juillet précisément avec ceux du 12 juillet 2022, et malheureusement sur l'ensemble des références qu'on a pu relever, on a une hausse du prix moyen de +10% sur un an", a révélé le directeur de l'UFC-Que Choisir, Grégory Caret au micro de 'RMC', avant d'ajouter : "Ça va être extrêmement douloureux pour les familles".

"C'est la papeterie qui a été le plus impactée, on est à +14%, c'est énorme", a-t-il regretté. "Parmi l'ensemble des fournitures scolaires étudiées, 4 des 5 produits les plus inflationnistes sont à base de papier. Cette augmentation est largement portée par l'évolution du prix de la pâte à papier, en hausse de 17 % entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 en France", a détaillé l'UFC-Que Choisir.

Appel à intégrer les fournitures dans le dispositif anti-inflation

"Malheureusement, c'est l'ensemble du cartable qui est concerné. Même les produits comme le matériel artistique, les crayons, les stylos ou les trousses, on est autour de +8%", a tenu à souligner Grégory Caret.

Face à la flambée des prix dans les supermarchés, le gouvernement avait pris des mesures dès le mois de mai. Dans le cadre de son dispositif anti-inflation lancé en mars, il avait notamment appelé les distributeurs pour qu'ils incluent les fournitures scolaires dans cette initiative avant la rentrée...