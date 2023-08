Rentrée étudiante : le coût de la vie va encore augmenter de 6,47%

Soit 50 euros en plus chaque mois...

(Boursier.com) — "Jamais , en dix-neuf ans d'enquête de l'Unef, l'évolution du coût de la vie étudiante n'avait atteint de tels sommets ", s'inquiète le syndicat des étudiants dans son étude annuelle publiée ce lundi. La facture devrait augmenter de 6,47% pour cette rentrée 2023 par rapport à l'an dernier, selon ses calculs. Cela représente une hausse du reste à charge annuel de 594,76 euros, soit 49,56 euros en plus par mois. L'Unef craint que cette "augmentation impacte fortement les conditions de vie des étudiants qui vont devoir faire des choix entre des dépenses essentielles et se restreindre sur tout un tas de besoins primaires".

Le loyer pèse toujours autant

Le premier poste de dépense demeure le loyer "avec une part représentant 60,58% du budget mensuel moyen". En 2023, le loyer étudiant moyen s'élève à 570,60 euros, contre 561 euros l'an dernier, soit une progression de 1,7%. L'assurance habitation grimpe elle aussi de 11%, ce qui représente une enveloppe moyenne de 137 euros.

Mais les étudiants sont aussi rattrapés par l'inflation et notamment par le prix des aliments qui s'est envolé de 18% au cours des 18 derniers mois. En ce qui les concerne, le budget pour se nourrir devrait monter de 15% pour atteindre 3.655 euros, selon les projections de l'Unef. Pour les soutenir, le repas à 1 euro pour les boursiers et à 3,30 euros pour les autres étudiants va être maintenu dans les restaurants universitaires. De quoi "réguler la précarité", admet l'Unef, même si le point faible vient du fait que les restos U ferment généralement le soir et le week-end et qu'il n'y en a pas assez en France.

L'électricité grimpe

La hausse des prix de l'énergie est également passée par là, avec une facture pour les jeunes en hausse de 10%, soit 345 euros. La punition est d'autant plus lourde pour des étudiants bien souvent logés dans des passoires énergétiques, y compris dans le réseau Crous, selon Adrien Lienard, trésorier de l'Unef, interrogé par 'Le Parisien'. Le journal rappelle que la réhabilitation des 12.700 logements du Crous a été promise par le gouvernement d'ici la fin du quinquennat. Problème : elle "tarde à arriver", selon le syndicat étudiant.