Rentrée des classes : très chères fournitures

Alors que les prix des cahiers et autres gommes grimpent encore de plus de 10% cette année, la FCPE demande la gratuité des fournitures pour toutes les familles.

(Boursier.com) — "Un coup de pouce appréciable mais insuffisant"... L'allocation de rentrée scolaire est versée à partir de ce mercredi en France et concerne environ trois millions de foyers. Après avoir été augmentée de 4% en 2022, l'ARS connaît cette année une hausse plus modeste de 1,6%. "Malheureusement cela ne suffira pas à encaisser le choc de l'inflation que les familles vivent au quotidien", a regretté mercredi sur franceinfo Grégoire Ensel, le président de la Fédération de parents d'élèves FCPE, qui demande la gratuité des fournitures scolaires.

Selon les chiffres la Confédération syndicale des familles (CSF) publiés ce mercredi, le coût des fournitures scolaires à la rentrée devrait s'envoler de 11,3%. La note pour un élève en école primaire s'élève à 233 euros, contre 190 euros en 2022 (+23%). L'enveloppe est de 371 euros pour un collégien (+3,5%) et de 427 euros pour un lycéen (+3,1%).

Avec la revalorisation, les montants de l'ARS atteignent 398,09 euros par enfant âgé de 6 à 10 ans, 420,05 euros par enfant âgé de 11 à 14 ans et 434,61 euros pour les 15 à 18 ans.

Des fournitures gratuites ?

Du côté de la FCPE, les calculs montrent une augmentation quasi-équivalente, de 10% en moyenne sur les fournitures scolaires (+14% en papeterie, +9% pour le matériel artistique). "On voit bien que ce budget augmente très fortement et qu'il sera difficile à encaisser pour toutes les familles, celles qui touchent l'allocation de rentrée scolaire, environ trois millions de foyers, mais il y a toutes les familles qui n'ont pas accès à ces aides et qui vont être confrontées à des tickets très fortement en hausse à la rentrée", a déclaré Grégoire Ensel.

"Si on regarde depuis 2020, c'est une hausse continue chaque année des fournitures scolaires. Il va falloir qu'on regarde ce qui se passe depuis 2020 parce qu'on est à +20%", a estimé le président de la FCPE sur franceinfo. Il a une nouvelle fois demandé une réflexion sur la gratuité de ce matériel essentiel aux élèves, pour toutes les familles : "Nous n'avons pas entendu d'annonce ces jours-ci sur ce sujet. Nous le remettons sur la table et demandons qu'on y travaille".