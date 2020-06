Renouveau urbain et rénovation : mission confiée au Plan Bâtiment Durable et à la RICS

Renouveau urbain et rénovation : mission confiée au Plan Bâtiment Durable et à la RICS









Pour amplifier l'action des constructeurs, promoteurs immobiliers, aménageurs, opérateurs fonciers et investisseurs dans l'activité de rénovation de la ville et des bâtiments existants, tout en garantissant la qualité énergétique et environnementale

(Boursier.com) — Par lettre de mission reçue le 23 juin, Julien Denormandie, ministre de la Ville et du Logement, et Emmanuelle Wargon, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, ont confié une mission au Plan Bâtiment Durable et à la RICS en France pour amplifier l'action des constructeurs, promoteurs immobiliers, aménageurs, opérateurs fonciers et investisseurs dans l'activité de rénovation de la ville et des bâtiments existants, tout en garantissant la qualité énergétique et environnementale des projets.

Les premières propositions sont attendues pour la fin du mois de juillet...

La lettre de mission est accessible en suivant ce lien : http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/200623_lettre_de_mission_signee_rics_pbd.pdf

"Au sortir de la crise sanitaire qui a largement mis à l'arrêt notre économie, la transformation de la ville existante et la rénovation énergétique des bâtiments apparaissent comme un levier important de relance de l'activité des secteurs du bâtiment et de l'immobilier et permettront une relance tant écologique que sociale" commente Bercy.

Mobiliser les acteurs de la construction et de l'investissement pour rénover la ville

Malgré les différentes propositions formulées ces dernières années, et traduites dans le cadre de plans gouvernementaux, de trop nombreuses opérations de recyclage urbain ou de rénovation des bâtiments restent freinées car il est généralement plus simple et moins coûteux de construire en étalement urbain que de reconstruire la ville sur la ville ou rénover l'existant. Les retours d'expériences révèlent également un besoin d'opérateurs susceptibles de mettre en oeuvre les projets et de mobiliser les investisseurs...

C'est pourquoi, Julien Denormandie et Emmanuelle Wargon ont confié au Plan Bâtiment Durable et à la RICS en France une mission pour explorer les leviers et proposer une stratégie globale de nature à inciter propriétaires, investisseurs, promoteurs et constructeurs à développer leur activité vers le recyclage urbain et la rénovation des bâtiments, en lien avec les collectivités locales, touten favorisant la recherche d'économies d'énergie, la trajectoire bas-carbone et la préservation de l'environnement.

Sujets sur la table

Pour ce faire, la mission explorera notamment les sujets suivants : droits à construire, aides fiscales à l'investissement dans l'ancien, solutions de rénovation "clé en mains", tiers-investissement, etc. afin de formuler des recommandations à même de permettre aux constructeurs, promoteurs, aménageurs, foncières et investisseurs d'intervenir davantage dans l'activité de recyclage de la ville et de rénovation des bâtiments existants et de faciliter l'équilibre de ces opérations sans préjudice pour leurs activités classiques.

Les premières propositions sont attendues d'ici la fin du mois de juillet afin de venir nourrir le plan de relance en cours de construction. Le rapport définitif sera remis aux Ministres en septembre 2020...

Le Plan Bâtiment et la RICS en France lancent un appel à contributions auprès des acteurs

Dans le cadre de la mission confiée par les Ministres, le Plan Bâtiment Durable et la RICS en France lancent un appel à contributions, au travers d'un court questionnaire, auprès de leurs réseaux et des acteurs de la filière. Il vise à recueillir de premiers avis sur les orientations de la mission, mais aussi identifier les freins à lever et les facteurs de réussites, existants ou à déployer, de telles opérations. Les contributions reçues viendront alimenter les propositions formulées dans le cadre de la mission...

Ce questionnaire, ouvert jusqu'au 10 juillet 2020, est disponible en suivant ce lien : https://forms.gle/7b67mTGnLTapK3LH7