Rendez-vous le 26 août pour le combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg ?

Alors que le nombre d'utilisateurs sur le tout nouveau réseau Threads est en train de s'écrouler...

(Boursier.com) — Vont -ils finalement en venir aux mains ? Après des semaines de provocations et d'échanges de petites phrases, le combat attendu entre Marck Zuckerberg et Elon Musk devrait finalement devrait se dérouler le 26 août, selon ce dernier, et devrait même être retransmis en live sur sa plateforme X, l'ex-Twitter. "Le premier épisode sera sur X-vidéo", a annoncé Elon Musk, précisant que "l'ensemble des recettes sera reversé à des organisations venant en aide aux anciens combattants".

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏. > >All proceeds will go to charity for veterans.

Il s'agirait du point final dans le duel qui l'oppose depuis quelques semaines à Elon Musk, qui a racheté Twitter au mois de novembre pour 44 milliards de dollars. Le milliardaire, qui est aussi le patron de Tesla, a proposé fin juin un combat en cage à son rival, sur le ton de la blague. Le patron de Meta a répondu sur son compte Instagram avec une capture d'écran du message de Musk et la réponse: "Envoie-moi l'adresse" ! Les échanges se sont poursuivis, sur fond de vraie rivalité entre les deux hommes, alors que Mark Zuckerberg a lancé Threads, une plateforme qui concurrence directement X, en reprenant les mêmes fonctionnalités, et en surfant au passage sur ses nombreuses difficultés.

Chute du nombre d'utilisateurs

Après un démarrage annoncé en fanfare, et 100 millions d'utilisateurs inscrits dans les cinq premiers jours, la plateforme Threads, qui est affiliée à Instagram, semble désormais faire flop. D'après les données relayées par le site Business Insider, le site a clôturé juillet avec 8 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, en baisse de 82% par rapport à son pic, selon les données de Sensor Tower.

Le clone Twitter de Meta, qui a été lancé le 5 juillet, comptait 44 millions d'utilisateurs actifs quotidiens le 7 juillet. Mark Zuckerberg n'a pas nié cette chute, mais s'est dit "plutôt optimiste" à propos de l'avenir de l'application.