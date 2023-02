Rendez-vous annulés chez le médecin : bientôt une "taxe lapin" ?

4,1% des rendez-vous médicaux ne sont pas honorés par les patients, selon une enquête du site Doctolib...

(Boursier.com) — Poser un lapin est un phénomène très courant dans le monde médical : 4,1% des rendez-vous sont annulés par les patients, selon une étude menée par le site Doctolib et révélée par le journal 'Le Parisien'.

"Ça, ce sont les purs lapins, toutes disciplines confondues. Mais ce taux de pas venu, pas prévenu est en réalité très différent en fonction des spécialités", détaille au 'Parisien' Élise Bert-Leduc, une des responsables du site. Chez le kiné, le taux est plutôt faible (2,6%). Quand il s'agit d'aller chez le dentiste, l'absentéisme est encore plus élevé, à 6%, peut-être à cause de la peur de la roulette... Entre les deux, les généralistes et pédiatres enregistrent 3,4% de désertion et les psychologues, 4,2%.

D'après les données de Doctolib, les moins de 35 ans sont plus nombreux à "sécher" leurs rendez-vous médicaux. Les départements où le taux de patients qui ne se présentent pas sans prévenir dépasse les 6% sont nombreux en Île-de-France, avec l'Essonne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, et le Val-d'Oise.

Une "taxe lapin" ?

Dans ce contexte, l'idée d'une "taxe lapin", c'est à dire d'une indemnisation du médecin à la charge des patients, est sur la table depuis plusieurs années. Un amendement dans ce sens a été présenté au Sénat début février. Pour la sénatrice Les Républicains Corinne Imbert, rapporteure du projet de loi au Sénat, il s'agirait d'un dispositif "dissuasif et responsabilisant" pour "redonner du temps médical utile aux médecins ".

Les professionnels y sont favorables : 27 millions de rendez-vous seraient perdus chaque année, ce qui représente 6 à 10% des patients vus chaque semaine, selon le Conseil national de l'Ordre des médecins. Le texte ne mentionne pas de montant pour ce prélèvement. A titre d'exemple, en Allemagne, les patients doivent verser 5 euros quand ils prennent un rendez-vous médical, et cette somme est prélevée même s'ils ne se présentent pas.