Rencontre entre Xi Jinping et Joe Biden mercredi à San Francisco

Les deux dirigeants vont tenter de renouer le dialogue, en marge du sommet de l'APEC.

(Boursier.com) — Joe Biden rencontrera son homologue chinois Xi Jinping le 15 novembre, pour la première fois depuis un an. La réunion vise à stabiliser les liens entre les deux pays, offrant au président américain et à et Xi la possibilité de discuter en personne des problèmes qui affectent leur relation, tout comme des autres dossier chauds mondiaux. Selon l'agence de presse Bloomberg, l'administration américaine minimise toutefois les espoirs d'une avancée nette.

D'après des sources à Washington, Joe Biden devrait mettre en avant la nécessité de garder les lignes de communication ouvertes, y compris dans le domaine militaire, et de discuter des questions liées à l'intelligence artificielle, au fentanyl et à la détention des Américains en Chine. Concrètement, les deux pays devraient annoncer une reprise des communications militaires, que Pékin avait interrompues après le voyage de Nancy Pelosi, à l'époque présidente de la Chambre des représentants, à Taiwan en août 2022.

Sommet de l'APEC à San Francisco

La rencontre des dirigeants des deux plus grandes puissances économiques mondiales se tiendra en marge du sommet de l'APEC (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique) à San Francisco. Les États-Unis accueillent le rassemblement pour la première fois depuis 2011. Biden et Xi ne se sont pas parlé depuis le dernier sommet du G20 à Bali, en Indonésie, le 14 novembre 2022. La réunion avait duré environ trois heures et demie et avait semblé ouvrir la voie à une relation moins conflictuelle, mais cette embellie n'avait pas duré longtemps. Les rapports se sont envenimés jusqu'à atteindre un nouveau plus bas début 2023, avec le vol supposé d'un ballon espion chinois abattu par l'armée américaine.

La rencontre de la semaine prochaine aura lieu dans le contexte de conflit entre Israël et le Hamas, alors que se poursuit aussi la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les responsables américains pensent que la Chine aide Moscou à reconstituer

sa machine de guerre grâce aux exportations de technologies à double usage, mais que Pékin hésite à soutenir l'Iran et ses mandataires contre Israël.

Biden et Xi discuteront également de Taiwan, qui, entre restrictions technologiques et affrontements militaires dans le sud de la mer de Chine, reste l'un des principaux points de crispation entre les États-Unis et la Chine.