Rémunérations 2020 : quels sont les fonctions qui payent le mieux ?

La finance et la comptabilité, ainsi que les métiers liés aux 'Life Sciences' tirent leur épingle du jeu en 2020

(Boursier.com) — Le cabinet de recrutement Walters People dévoile son étude de rémunération 2020 dédiée aux fonctions non cadres. La finance et la comptabilité, ainsi que les métiers liés aux 'Life Sciences' tirent leur épingle du jeu en 2020. La région de Lyon continue quant à elle d'attirer les talents et offre de belles augmentations de salaires...

L'enquête menée en France auprès des candidats Walters People souligne que 58% des professionnels non cadres ont le sentiment de ne pas être assez payés au vu de leurs compétences et expériences. Résultat, ils sont 51% à espérer une augmentation en 2020 : 21% s'attendent à recevoir une augmentation de moins de 3% de leur salaire, 30% s'attendent à recevoir une augmentation supérieure à 3%.

Elément central

La rémunération est au coeur des problématiques des professionnels non cadres : 74% considèrent qu'elle est un des éléments les plus importants dans leur satisfaction professionnelle, loin devant l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle (56%) et l'intérêt des missions (45%). En outre, un candidat sur trois affirme qu'une hausse de salaire serait une des principales motivations pour changer d'emploi cette année.

Alors qu'ils sont 84% à affirmer qu'ils seraient prêt à accepter une offre d'une autre entreprise, 50% des candidats interrogés déclarent que leur employeur actuel ne met rien en place pour les garder...

Les "soft skills" à l'honneur

Le bilan 2019 est positif pour le marché de l'emploi en finance... Selon le cabinet Walters People, le volume des offres d'emploi non cadres a progressé de 28% sur l'année par rapport à 2018. Cette croissance est largement portée par les fonctions de comptable, comptable fournisseur et assistant comptable.

Les profils de chef de mission dans le secteur de l'audit et de l'expertise comptable, avec un sens du service client, de bonnes compétences managériales et de transmission de savoir, seront très sollicités cette année. Ils pourront voir leur salaire augmenter de 6%, tout comme les profils de comptable fournisseur et de comptable client...

"Les profils rares alliant compétences techniques et bonne capacité relationnelle auront une marge de négociation plus large de leur salaire en 2020, pouvant atteindre 35 KE pour un comptable fournisseurs et clients, et 45 KE pour un comptable général" commente Gregory Lachmany, Directeur chez Walters People.

"Life sciences" en pointe

L'emploi sur le marché des industries dites "propres" (pharmaceutique, dispositifs médicaux, cosmétique, agroalimentaire) devrait poursuivre sa croissance sur l'année 2020, essentiellement sur les fonctions de production industrielle et réglementaire.

Ces secteurs étant de plus en plus réglementés, le métier phare est celui de pharmacien affaires réglementaires avec une augmentation des rémunérations moyenne de 5% cette année.

"Côté production, deux profils seront particulièrement recherchés : le pharmacien industriel ayant validé une thèse ainsi que le technicien de maintenance ayant de bonnes connaissances en automatisation. Ces métiers connaîtront une belle augmentation de salaires en 2020 du fait de la pénurie de candidats" explique Mélanie Torda, Manager au sein du cabinet.

Rhône-Alpes : le salaire comme outil d'attractivité

Deuxième région française la plus attractive pour les candidats, la région Rhône-Alpes abrite un marché de l'emploi très porteur en 2020 avec de nombreuses opportunités pour les professionnels non cadres. Les rémunérations connaîtront une augmentation moyenne de 5% sur l'ensemble de la zone, portée par un fort dynamisme de la ville de Lyon...

C'est le comptable tiers qui sortira du lot, avec une augmentation de la rémunération pouvant atteindre 11% en 2020. Par ailleurs, le salaire de l'assistant logistique et transport connaîtra une belle croissance (+8%), tout comme celui de l'assistant commercial et du conseiller/chargé de clientèle dans le secteur bancaire (+6%).

Les profils de contrôleur de gestion en entreprise et de souscripteur/chargé de compte en banque pourront quant à eux prétendre à une rémunération atteignant les 45 KE par année.

"Les entreprises doivent proposer des salaires cohérents avec le marché, en particulier pour les postes à plus faible niveau de rémunération. Le salaire est redevenu un outil majeur d'attraction et de rétention des talents : les candidats en font désormais un critère majeur voire indispensable lors de leurs choix professionnels" précise Alexandre Navarro, responsable du bureau lyonnais Walters People.