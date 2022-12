'Remote', 'pro-perso', les salariés se mettent à la page

Le télétravail fait désormais partie des critères les plus importants quand on demande aux collaborateurs d'évaluer leur entreprise.

(Boursier.com) — Remote , flexibilité, pro-perso... Ces mots ont pris beaucoup de place dans le lexique des salariés ces derniers mois, preuve que le marché du travail a connu une véritable révolution depuis la crise sanitaire. L'analyse a été réalisée par le site Glassdoor, qui permet à des collaborateurs de noter leurs entreprises. De quoi analyser des centaines de milliers d'avis mis en ligne !

C'est "remote" qui a été désigné mot de l'année 2022 par l'équipe de recherche économique de Glassdoor, avec un usage en hausse globale de +26,3% sur un an. Il signifie "isolé" et à l'usage, un "remote" est un collaborateur qui travaille à distance. "Révélatrice d'une nouvelle ère de travail hybride, la fréquence de ce terme dans les avis laissés montre la place primordiale du télétravail dans la manière dont les salariés français évaluent leur expérience en entreprise".

Avec une augmentation de 42% de mentions positives du mot "remote" dans les commentaires sur le site, et une baisse de 2% de mentions négatives, "ce terme témoigne bien de la nouvelle place du travail à distance dans les considérations des employés français. Ses avantages ne sont plus à nommer : gain de temps, autonomie, mais aussi, "flexibilité", autre terme dont l'usage global marque une forte augmentation avec un bond de 20% sur douze mois", estime Glassdoor.

Vie personnelle

Dans la même veine, l'expression "pro/perso" a enregistré une augmentation de 22,3% sur la même période, prouvant que la possibilité de concilier vie professionnelle et vie privée est devenue un critère incontournable pour les employés.

Dans un contexte de forte inflation, le sujet du salaire demeure plus que jamais au coeur de leurs préoccupations. Les mentions négatives du mot "salaire" ont augmenté de 13% sur un an, alors que les mentions positives ont diminué de 7%. La rémunération aussi compte beaucoup, et l'usage global du mot “paie” a augmenté de 9,7%.

Selon une autre étude Glassdoor parue en novembre, le salaire ne permet plus de faire face au coût de la vie pour un employé français sur deux, et cela même si certaines entreprises parviennent à maintenir des salaires attractifs...